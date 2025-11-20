Se esperan ráfagas de hasta 87 km/h en Neuquén: qué dice el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el norte de la provincia y Confluencia. La máxima llegaría a 25°C.

La ciudad de Neuquén enfrenta una jornada de alto riesgo para este jueves 20 de noviembre de 2025 , marcada por la combinación de lluvias aisladas y un evento de viento extremo que alcanzará valores peligrosos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) eleva la intensidad de las ráfagas pronosticadas a un nivel de alerta máxima, con picos que podrían llegar a los 87 km/h .

A diferencia de otros días de calor, la temperatura máxima será moderada, de solo 25°C .

El viento comenzará a soplar desde media mañana con ráfagas que superarían los 60 km/h. En tanto, en horas de la tarde será el período de máximo riesgo .

El clima estará ventoso, con un viento sostenido se acelerará a 42 a 50 km/h, del sector Sur (S). El punto de alerta son las ráfagas, que se dispararán a un rango de 79 a 87 km/h.

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en el norte neuquino, Añelo y Confluencia.

viento alerta

El pronóstico extendido: el calor vuelve el fin de semana

El pronóstico extendido indica que el evento eólico del jueves será puntual, ya que las condiciones se estabilizarán rápidamente, aunque el calor intenso regresará para el próximo fin de semana.

Este viernes 21 de noviembre comenzará con una mínima de 12°C y una máxima de 28°C . El viento será más moderado.

Las máximas de 30°C se esperan tanto para el sábado 22 como para el domingo 23, marcando el regreso del calor intenso para el fin de semana.

Calor (14) Maria Isabel Sanchez