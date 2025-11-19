Fiesta de la Confluencia 2026: el artista que vuelve después de tres años y tras su llamativo paso por los Latin Grammy

El popular músico hizo vibrar a más de 200 mil personas en el festival neuquino, y es uno de los primeros confirmados para la nueva edición.

En su primera participación fue el encargado de abrir la primera noche de festival.

Trueno es uno de los siete artistas confirmados este miércoles para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. El artista oriundo de La Boca fue confirmado junto a Luciano Pereyra, Luck Ra, FMK, La Beriso, Bersuit y Migrantes. No es la primera vez en el festival, su primera presentación fue en 2023.

El rapero y Freestyler es una de las mayores estrellas del género en español y se destacó en las últimas semanas en los Latin Grammy 2025 . El artista no solo obtuvo el premio a Mejor canción de rap/hip hip por “Fresh”, sino que sorprendió con un detalle en su outfit.

Es que el músico apareció con un traje oversize gris oscuro y una remera blanca básica, una combinación clásica que lo mantuvo en línea estética sobria, lejos de los excesos y marcando su sello personal.

Sin embargo, un detalle se robó todas las miradas: una escarapela argentina prendida en el lado izquierdo del saco. El gesto que fue un guiño a la Argentina no pasó desapercibido y miles de fanáticos celebraron en redes sociales que representara al país en una noche tan especial.

Embed - Así llegaba Trueno a los Latin Grammy 2025

Trueno, cuyo nombre real es Mateo Palacios, construyó una carrera que trascendió el Freestyle y se convirtió en uno de los artistas más influyentes del hip hop regional. Desde sus inicios en El Quinto Escalón hasta sus álbumes más recientes, el músico se posicionó como una voz de la reciente generación con letras que mezclan barrio, identidad y resistencia cultural.

Trueno en la Confluencia 2023

No es la primera vez que Trueno es parte de la Fiesta de la Confluencia. Su primera participación fue en la edición del año 2023 y fue el encargado de abrir la primera noche de festival.

El rapero brindó un show de poco más de una hora el cual fue presenciado por más de 200 mil personas, entre neuquinos y turistas.

En la presentación hizo un repaso de los grandes éxitos de su último disco "Bien o mal". Entre ellos estuvo "Feel Me??", "Argentina", "Tierra Zanta" y cerró con "Dance Crip", uno de sus mayores hitazos.