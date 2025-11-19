Tras el amparo judicial, comenzaron los arreglos en Ruta 151

Vialidad Nacional finalmente comenzó con las reparaciones en la Ruta 151. Fue tras un amparo judicial, cuyo resultado aún está en etapa de apelación.

Los amparos colectivos impulsados por el gobierno provincial, municipios y cámaras empresarias, que llevaron a un fallo favorable en primera instancia por la Ruta 151 , derivaron en el primer movimiento concreto: Vialidad Nacional comenzó con las reparaciones, tras años de abandono.

Personal y maquinaria del organismo nacional inició tareas a unos 25 kilómetros de Catriel, en uno de los sectores más deteriorados y peligrosos del corredor. Para el Gobierno Provincial, este movimiento marca un punto de inflexión: es la primera vez en mucho tiempo que Nación actúa sobre la calzada, y lo hace después de que la Justicia reconociera el abandono y ordenara medidas urgentes.

La firmeza del fallo por la Ruta 40 -que obliga a Vialidad Nacional a ejecutar obras inmediatas entre Bariloche y El Bolsón- dejó en evidencia la inacción acumulada y reforzó la necesidad de atender todos los corredores nacionales de Río Negro.

A su vez, la sentencia de primera instancia por la Ruta 151 expuso con claridad el impacto de su deterioro sobre la educación, la salud, la seguridad vial y la actividad económica del norte provincial.

La apelación para no hacer obras en la Ruta 151

Aunque la apelación presentada por el Gobierno Nacional mantiene frenado el avance formal de la causa por la 151, el inicio de reparaciones indica que Vialidad Nacional tomó nota de la gravedad del cuadro y de la responsabilidad que la Justicia le adjudicó en ambos procesos. Para la Provincia, es una señal de que las decisiones judiciales comenzaron a ordenar las prioridades del organismo nacional.

El Gobierno de Río Negro ratificó que seguirá cada instancia judicial y monitoreará el cumplimiento estricto de lo resuelto en ambas rutas. La prioridad es recuperar condiciones de seguridad vial en corredores que son esenciales para quienes estudian, trabajan, producen y viajan todos los días en el norte y el sur de la provincia.