Qué declaró Diego Spagnuolo por las coimas en ANDIS: estuvo más de una hora ante el juez

El extitular de la Agencia de Discapacidad estuvo prestando su testimonio. Qué dijo sobre los audios filtrados.

Este miércoles al mediodía, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ), Diego Spagnuolo , se presentó en Comodoro Py para prestar su declaración en el marco de la investigación por el escándalo de las coimas.

Durante una hora y cuarenta minutos, Spagnuolo declaró en Tribunales ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. En este sentido, se negó a responder las preguntas y justificó su accionar debido a que no pudo revisar todavía el material probatorio incluido en el expediente.

Este martes el ex funcionario había presentado un escrito donde hizo una exposición y negó todos los hechos de cobro de coimas y de redireccionamiento. Lo mismo sucedió este mediodía en tribunales.

Según reveló su abogado Mauricio D’Alessandro, "dijo que una pericia de parte sobre los audios estableció que fueron manipulados con inteligencia artificial (IA)".

spagnuolo declaracion

Spagnuolo negó los delitos que tiene en su contra

Respecto al uso de la IA, el letrado sostuvo que se utilizó para esta manipulación "un software que no existe en la Argentina, es de Alemania". Y sumó: "El software compara el registro de voz del hablante con el registro de voz existente. El uso de audio ambiente genera la posibilidad de que no se pueda distinguir si es inteligencia artificial o voz natural, por eso se usa el sonido ambiente para engañarlo".

Sobre el dinero que encontraron en uno de los allanamientos, explicó: "El secuestro de los dólares fue realizado en octubre, pero que ese dinero permanecía en la caja de seguridad desde hacía 7 meses antes de que asumiera su cargo".

qué declaró Spagnuolo por las coimas en la ANDIS ante la Justicia

En una audiencia que tuvo lugar la semana pasada, el fiscal Franco Picardi acusó al ex funcionario libertario de haber "permitido, consentido o supervisado" el direccionamiento de compulsas precios en favor de algunas droguerías y en detrimento del Estado y sectores vulnerables. Si bien anunció que no iba a declarar, Spagnuolo negó frente al juez haber cometido los delitos de los que está acusado.

En la declaración ante la prensa que realizó D'Alessandro al salir de Comodoro Py, negó que Spagnuolo gestionara pagos o conociera a las personas que desde dentro del organismo -según la hipótesis fiscal- respondían a operados externos sin cargos oficiales.

El esquema de coimas e irregularidades en ANDIS que deberá explicar el ex funcionario

A Spagnuolo se lo acusa de haber cumplido un rol "clave y fundamental" para el funcionamiento del esquema delictivo, tanto desde la estructura política del organismo como en la articulación de maniobras económicas que le habrían reportado beneficios personales.

Según la investigación, al menos cuatro droguerías -Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta- habrían sido beneficiadas de manera sistemática. Juntas ganaron contratos por alrededor de $40.000 millones en el último año y medio.

Este período de ganancias que obtuvieron coinciden con la llegada de Spagnuolo y de su número dos, Daniel Garbellini, a la conducción del organismo. Incluso, en el expediente también se detalla el rol que tuvieron dos personas que no eran funcionarias de ANDIS pero que tenían acceso al sistema de contrataciones. Entre ellas aparece Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, señalada por haber intervenido de manera irregular en las decisiones del organismo.

andis calvete

En las últimas horas aparece también el rol que habría tenido Miguel Ángel Calvete y Pablo Achavajian, quien daban instrucciones directas sobre la relación con los proveedores, según las conversaciones incorporadas a la causa.

El trabajo de ellos habría sido indicar quienes debían ser favorecidos, cuáles sancionados y qué montos debían liberarse. Para la fiscalía, era una organización articulada que "digitaba" el circuito completo de las contrataciones públicas.