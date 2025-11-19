Javier Milei condecoró a Andrea Bocelli y el tenor brindó un show en Casa Rosada

El presidente argentino compartió un encuentro con el tenor italiano. Los detalles del especial momento.

Andrea Bocelli recibiendo la “Condecoración de la Orden de Mayo” de parte de Javier Milei.

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al tenor italiano Andrea Bocelli , quien fue distinguido con la “Condecoración de la Orden de Mayo” durante una ceremonia especial. En medio de su visita al país por una serie de presentaciones, el artista ofreció además un breve show musical en el Salón Blanco que reunió a funcionarios e invitados especiales.

La locutora del acto explicó que la Orden de Mayo “simboliza el reconocimiento de la Argentina a quienes por sus méritos se hacen merecedores de una de las más altas distinciones que confiere el país".

Tras recibir la condecoración de parte del Presidente, el artista dijo: “Nunca me imaginé que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón . Espero volver pronto”.

Javier Milei Condecoró a Abndrea Bocell

Luego se sentó frente a un piano e interpretó una serie de canciones que inició con el histórico tango “Por una cabeza”, de Carlos Gardel, en el piano, para luego cantar “Bésame mucho”. Concluyó escuchando a la orquesta en la interpretación de la “Donna non vidi mai”, de Luciano Pavarotti.

Asistieron al evento, en primera fila, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti. Sumados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros, Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Andrea Bocelli enamoró a los argentinos

El italiano protagonizó dos shows en el país como parte de su gira por el continente. El primero fue el lunes 17 de noviembre en el Teatro Colón y el segundo el martes 18 en el Hipódromo de San Isidro.

En su segunda presentación, el tenor invitó a la cantante argentina Nicki Nicole a que interpretara junto a él una emotiva versión en español de “Vivo per lei”.

Bocelli continuará su gira el 21 y 22 de noviembre en San Pablo, Brasil, y luego se presentará en Dallas, Estados Unidos.

La emoción de Nicki Nicole tras cantar con Andrea Bocelli

Nicki Nicole vivió una noche especial en el hipódromo de San Isidro cantando junto al cantante y músico italiano Andrea Bocelli en un emotivo show donde la cantante de reggaeton acercó su figura al plano internacional al compartir con una importante figura.

“Es un honor inmenso regresar a Buenos Aires y compartir un momento en el escenario con Nicki Nicole, una gran artista de Argentina. Quiero dar gracias al público por este recibimiento tan cálido”, dijo el reconocido artista. Durante la presentación la artista se mostró emocionada al estar parada al lado del cantante.

Embed "Nicki Nicole":

Porque cantó #VivoPorElla con Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro pic.twitter.com/vpMJHzJJCl — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 19, 2025

"La mejor noche de mi vida acaba de suceder”, escribió en sus redes tras el show y sumó en un nuevo posteo: “Chicos, ¡sigo sin creerlo!”. Durante la jornada de este miércoles, escribió: “Buen día, ¡obviamente no dormí nada!”.

Cabe recordar que la artista tendrá una noche especial en 2026: “Después de tocar por primera vez en formato sinfónico en mi Rosario, hoy doy el siguiente paso: el Teatro Colón. Un escenario histórico, una noche especial, y un camino que sigo construyendo con ustedes. Nos vemos el 19 de febrero para vivir algo único”.