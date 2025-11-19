El llanto de Nicki Nicole tras cantar con Andrea Bocelli

La cantante rosarina compartió escenario con el artista italiano en un show en el hipódromo de San Isidro.

Nicki Nicole vivió una noche especial en el hipódromo de San Isidro cantando junto al cantante y músico italiano Andrea Bocelli en un emotivo show donde la cantante de reggaeton acercó su figura al plano internacional al compartir con una importante figura.

“ Es un honor inmenso regresar a Buenos Aires y compartir un momento en el escenario con Nicki Nicole, una gran artista de Argentina. Quiero dar gracias al público por este recibimiento tan cálido”, dijo el reconocido artista. Durante la presentación la artista se mostró emocionada al estar parada al lado del cantante.

"La mejor noche de mi vida acaba de suceder” , escribió en sus redes tras el show y sumó en un nuevo posteo: “Chicos, ¡sigo sin creerlo!”. Durante la jornada de este miércoles, escribió: “Buen día, ¡obviamente no dormí nada!”.

Cabe recordar que la artista tendrá una noche especial en 2026: “Después de tocar por primera vez en formato sinfónico en mi Rosario, hoy doy el siguiente paso: el Teatro Colón. Un escenario histórico, una noche especial, y un camino que sigo construyendo con ustedes. Nos vemos el 19 de febrero para vivir algo único”.

Ángela Torres será telonera en el show de Shakira en Vélez

Ángela Torres será telonera de los tres shows que brindadrá la cantante colombiana Shakira en su paso por la Argentina.

La joven cantante confirmó la noticia en su programa de Luzu y reconoció estar muy nerviosa. “No lo puedo creer. Me voy a morir”, dijo emocionada y sorprendida por la oportunidad que tendrá de ser telonera nada más y nada menos que a la cantante que dará tres shows en el estadio Vélez.

La cantante participará de los tres shows de la colombiana en Argentina que tendrán lugar el 8 y 9 de diciembre con entradas agotadas. También participará del show del 11 de diciembre que tiene entradas a la venta. Vale recordar que en marzo fue Natalie Pérez quien teloneó a Shakira.

Éxito de venta de entradas

El éxito de Shakira es imparable y por ello tras agotar las funciones del 8 y 9 de diciembre, Shakira agregó una tercera función en Vélez, que se convertirá en el broche de oro de su paso por Sudamérica como parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Estoy Aquí”.

La nueva cita tendrá lugar el jueves 11 de diciembre, y la emoción volvió a copar la agenda de los fanáticos. Para quienes no quieren quedarse afuera, la preventa exclusiva para clientes Santander Visa será a partir del jueves 18 de septiembre a las 10 de la mañana, por 48 horas o hasta agotar stock, a través de entradauno.com. Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.