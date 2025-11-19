Aparecieron fuertes pintadas contra Chiqui Tapia con Messi, De Paul y Dibu Martínez como protagonistas
Distintos murales de los futbolistas fueron vandalizados en medio de las críticas por el armado del torneo doméstico y las polémicas arbitrales.
Los fanáticos del fútbol están contentos de la obtención que ha conseguido la Selección argentina en la Copa del Mundo 2022 y el resto de los títulos como el bicampeonato de Copa Améroca como la Finalissima, se sabe. Pero los amantes del fútbol doméstico presentan grandes preocupaciones por la organización del mismo debido la abundante cantidad de equipos que participan.
En las últimas horas algunos hinchas se expresaron con duertes pinturas contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio Tapia, y algunos referentes de la selección mayor como Lionel Messi, Dibu Martínez, pero principalmente contra el mediocampista Rodrigo De Paul.
En un contexto de polémicas con el arbitraje argentino, aparecieron ataques a murales de los futbolistas mencionades y frases como "De Pol (en referencia a De Paul) complice de esta mafia", "Chiqui Mafia corrupto" y "el mundial más caro de toda la historia. Morón y nada +".
Las críticas aparecen en torno a las apariciones públicas que han hecho los referentes de la albiceleste con el máximo mandatario pero sin expresarse sobre los problemas que atraviesa el torneo doméstico.
La liga confirmó los árbitros para los octavos del Clausura, con una llamativa ausencia
La Liga Profesional confirmó las ternas arbitrales para los octavos de final del Torneo Clausura. El foco principal se hizo en dos partidos que tienen polémica atrás: Racing vs River y Riestra vs Barracas Central. Además, se destaca la ausencia de Andrés Gariano, quien tuvo un fuerte cruce con Frank Kudelka en la última jornada.
Los árbitros están en medio del foco de las críticas, sobre todo por lo ocurrido en los partidos del ascenso, con múltiples fallos que cuestionan la capacidad y honorabilidad de la profesión. En la primera división, la polémica suele estar alrededor de los partidos de Barracas Central, equipo del presidente de la AFA.
La gran polémica en la última fecha se dio en el partido entre Barracas Central y Huracán, en el que el árbitro Andrés Gariano -vía consulta con el VAR- le dio dos penales polémicos al equipo dirigido por Rubén Darío Insua, que terminó empatando y clasificándose a los playoffs, mientras el Globo se quedó con las manos vacías.
Lo más grave se dio al final del partido, cuando Kudelka y los jugadores de Huracán increparon a la terna por el mal arbitraje, Gariano le respondió al ahora ex DT del Globo: "Vamos a hablar y te voy a romper todo". Luego de estas amenazas, el árbitro fue dejado de lado para dirigir en los octavos.
Los árbitros designados para los octavos del Clausura
Vélez vs Argentinos Juniors (sábado 22/11 20hs)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Central Córdoba vs San Lorenzo (sábado 22/11 22hs)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gisela Trucco
Rosario Central vs Estudiantes (domingo 23/11 17:30hs)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Jorge Broggi
Boca vs Talleres (domingo 23/11 20hs)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Daniel Edgardo Zamora
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Javier Mihura
Riestra vs Barracas Central (lunes 24/11 17hs)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Ariel Suárez
Racing vs River (lunes 24/11 19:15hs)
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Erik Grunmann
Unión vs Gimnasia (lunes 24/11 22hs)
- Árbitro: Sebastián Martinez
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Iván Núñez
- Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Sebastián Habib
Lanús vs Tigre (miércoles 26/11 21:30hs)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Maximiliano Macheroni
Nicolás Ramírez, considerado el mejor árbitro argentino en la actualidad, fue el elegido para el polémico partido entre Riestra y Barracas. Viene de dirigir el superclásico, la final de la Copa Argentina y la final por el ascenso de la B Nacional.
