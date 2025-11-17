Después de darle dos penales a Barracas, el árbitro Gariano amenazó a Kudelka: "Te rompo todo"

El juez fue protagonista nuevamente en un partido del Guapo y después se agarró con el técnico de Huracán.

Barracas Central y Huracán empataron 1-1 en el partido correspondiente por la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga en su versión Clausura. El arbitraje de Cristian Gariano fue muy polémico y tras el partido tuvo un cruce pocas veces visto con el técnico Frank Darío Kudelka .

El globo iba obligado a ganar para ilusionarse con la clasificación, y mostró mayor claridad en la primera mitad y generó situaciones a través de Ramírez, Waller y Miljevic.

Huracán abrió la cuenta mediante el tanto de Emmanuel Ojeda a los 28 minutos.

Barracas, por su parte, sufrió el impacto inicial pero contó con un penal antes del descanso que Iván Tapia no pudo convertir, gracias a la gran atajada de Sebastián Meza.

El segundo tiempo mantuvo la intensidad y los roces de los primeros 45 minutos. Barracas adelantó líneas y buscó el empate a través de Candia, Ruiz e Insúa, mientras Huracán trató de explotar los espacios con Sequeira y Ojeda.

A los 26 minutos, el VAR (José Carreras) volvió a intervenir y Gariano sancionó una nueva mano dentro del área, esta vez de Facundo Waller.

Rodrigo Insúa asumió la responsabilidad y, a los 32, cambió la pena máxima por gol con un remate al centro del arco, sellando el 1-1.

El tramo final tuvo mucha fricción, tarjetas amarillas y un Barracas volcado al ataque, aunque Meza volvió a responder cada vez que fue exigido.

El cierre del encuentro fue puro nervio: 11 minutos adicionados, aproximaciones de los dos lados y un Huracán obligado a ir por la victoria que no consiguió.

Los dirigidos por Frank Kudelka tuvieron oportunidades para volver a ponerse en ventaja, especialmente con un cabezazo de Giménez y un remate de Ojeda que exigió a Desábato.

Del otro lado, Barracas apostó a la pelota parada y a los desbordes de Ruiz e Insúa, pero careció de precisión en los metros finales.

Con este resultado, Barracas Central se mete en los playoffs en la sexta posición con 23 puntos, mientras que Huracán quedó eliminado en la décima posición con 20 unidades.

El “Guapo” quedó décimo en la Tabla Anual en el borde de la clasificación a copas internacionales, por lo que aparte de pelear por el campeonato, también estará pendiente de la posibilidad de la Copa Sudamericana por esta vía.

La amenaza de Gariano a Kudelka

Las sanciones de los dos penales fueron muy polémicas y además el árbitro obvió la segunda amarilla a Insúa cerca del final del partido. El mismo Gariano fue quien hace algunas fechas le anuló un gol insólito a Belgrano en la misma cancha, el estadio Claudio Tapia, cuando no había infracción del jugador visitante.

Tras el pitazo final, primero los jugadores y después Kudelka fueron a reclamarle al árbitro. El técnico le dijo "te metiste con mi familia" y Gariano terminó respondiendo "te rompo todo".