Copa Federal femenina: el Club Pacífico, un empate que suma y el conflicto con la dirigencia

Por los cuartos de final, igualó 2 a 2 con Independiente Rivadavia en Mendoza y definirá la serie en casa dentro de 13 días.

En la Copa Federal femenina, el Club Pacífico es el representante neuquino que queda con vida y el último fin de semana comenzó a disputar su llave de cuartos de final frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El encuentro se disputó en el icónico estadio Bautista Gargantini, donde juega tradicionalmente en primera el equipo cuyano.

Por cómo se dio el partido, quedó un sabor agridulce tras el pitazo que determinó el 2 a 2. Sin embargo, el saldo es positivo para las aurinegras, que cerrarán la serie en casa el 30 de noviembre.

El conjunto dirigido por Rodrigo Canales impuso condiciones y fue contundente en la etapa inicial. Nazarena Oporto y Marianela González pusieron en ventaja a las visitantes en la etapa inicial.

pacífico formación femenino

Para el complemento, las leprosas tuvieron que salir con todo para buscar la igualdad. Con más empuje que fútbol, lograron el descuento mediante un cabezazo de Daniela Merlo y llegaron al empate con un remate de media distancia de Luna Tucci para determinar el resultado final.

Conflicto entre el plantel y la dirigencia

Hace rato que desde el fútbol de Pacífico vienen advirtiendo sobre la falta de atención de la nueva dirigencia del club para con los equipos del Deca.

En la previa al viaje, las jugadoras de primera informaron a través de las redes sociales que la plata para traslado y hospedaje salió de rifas y ventas de última hora realizadas por el plantel.

"Lamentablemente el presidente del club Pacífico no nos ayuda con los aportes. Jugadoras de primera división con 8 títulos conseguidos. Nunca les exigimos sueldos, exigimos lo mínimo que nos merecemos, la estadía y el transporte pago, sin tener que estar chupándoles las medias a nadie ni estar haciendo rifas y ventas a última hora. Es una vergüenza", expresaron en una publicación.

La directiva encabezada por Juan Camiloni asumió en enero y el conflicto ya lleva varios meses.

El partido de vuelta contra Independiente Rivadavia se jugará el 30 de noviembre en Mitre y Agote. En caso de ganar, el plantel del Deca deberá viajar de nuevo.

Quienes más están en carrera

En las otras llaves de cuartos, Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago empataron 1 a 1, al igual que Guaraní Antonio Franco ante Santa María de Oro de Concordia, Entre Ríos. Por su parte, Juventud Unida de Tandil cayó en su visita a Somisa de San Nicolás.

Los partidos de vuelta se jugarán en Santiago, Concordia y Tandil.