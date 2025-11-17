El cinismo de un jugador de Deportivo Madryn: "Hay un país que no quiere que ascendamos"

Es el mismo futbolista que le había contestado públicamente a Caruso Lombardi y el domingo se agarró con los de Deportivo Morón.

La historia de Deportivo Madryn está teñida desde hace más de una década con arbitrajes bochornosos. Los sufrieron sus rivales en el Federal B, luego en el Federal A y ahora en la Primera Nacional . Luego de una fase regular con varios fallos cuestionables, en los playoffs por el segundo ascenso eso se reafirmó.

La resolución de la serie contra Gimnasia de Jujuy , donde AFA le dio por ganado un partido que iba perdiendo, la suspensión al técnico Walter Otta por una fake news y la vergonzosa tarea de Pablo Echavarría en el duelo de vuelta contra Deportivo Morón así lo demuestran.

Sin embargo, los futbolistas, el cuerpo técnico, la dirigencia y la prensa en Chubut está encolumnada detrás del "caballo del comisario", que seguramente gane el Reducido y suba a primera.

El que más alzó la voz para defender al aurinegro es Facundo Giacopuzzi, un defensor de apenas 24 años, muy poco conocido para el gran público del fútbol, que ya se había cruzado con Caruso Lombardi y ahora dejó frases muy polémicas.

Fue después de los incidentes entre jugadores de Madryn y Morón, donde intervino la policía y le tiró gas pimienta a los jugadores visitantes.

giacopuzzi 2

En la zona de vestuarios, ante diferentes medios, declaró: "Nosotros estamos contra un país que no quiere que ascendamos, esa es la realidad. Hay una campaña anti Madryn, de todo el año, muy dura para que nosotros no ascendamos".

El defensor insistió en destacar los resultados positivos del equipo chubutense en el estadio Abel Sastre, conocido popularmente como Coliseo del Golfo: "Otra final más, somos esto, diez partidos de local ganados y vamos en busca de la final".

En cuanto al trámite del 1 a 0 del domingo sostuvo: "Partido durísimo, trabado, ellos un equipo que juega muy bien. Sabían a lo que venían a jugar, a tratar de ensuciar el partido, pero nosotros sabíamos que donde los embocáramos rápido iba a ser otro partido y así fue. Creo que ellos jugaron mucho con la desesperación, con todas las boludeces que se vienen hablando, cada cosita que pasaba hacían gestos, innecesario, pero bueno. Ganamos y vamos a la final".

El arbitraje: "Normal. El arbitraje de Morón cómo fue allá. 1 a 0 ellos, no nos cobraron un penalazo, hoy acá desde donde yo la veo para mi es penal. Normal".

Giacopuzzi es un provocador y se cruza con los rivales en todos los partidos porque su comportamiento cínico le tira leña al fuego. "Hablan muchas boludeces, nos siguen pegando mucho por todos lados, cada equipo que viene a jugar acá dice 'vamos nosotros contra todos' y hoy había un país entero esperando que nosotros nos caigamos".

Sobre los rivales que lo fueron a buscar en la batalla campal post partido, el defensor de Madryn dijo: "saben que yo había hablado la otra vez, porque realmente vinieron a ensuciar el partido. En el gol yo agarré la pelota y tiré un pelotazo porque la verdad que me había enojado con todas las boludeces que habían hablado en la semana".

Niega la realidad

Como en su momento subieron Barracas Central y Deportivo Riestra, Madryn parece destinado a primera con una campaña manchada. Aumentando su cuota de cinismo, Giacopuzzi apunto: "Es el sistema, se maneja así. Siempre hay un equipo al que le tienen que pegar. Vuelvo a repetir: ¿les parece casualidad que juguemos dos finales?¿les parece casualidad que después de perder la final faltando un minuto, nos volvamos a levantar y hoy vayamos a jugar otra final? No es casualidad. No me quiero volver a meter en ese tema. Estamos muy fuertes, somos esto, los últimos diez de local los ganamos y vamos a jugar una final".

En cuanto al escándalo y la violencia desatada, se dio el lujo de afirmar: "Ellos estaban jugados por jugados y querían seguir ensuciándolo. A mi me tiraron un botellazo, voy a abrazar a mis compañeros y me encerraron entre tres. Son así. Me pegaron una de atrás en la cabeza, pero no pasa nada. Nosotros vamos a jugar la final".