Salió el durísimo fallo de AFA por escándalo entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy

El Tribuna de Disciplina dio a conocer este lunes la decisión final sobre el partido disputado hace ocho días.

Después de la grave denuncia del árbitro Lucas Comesaña, el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn por la ida de cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, este lunes el Tribunal de Disciplina informó su decisión con las herramientas que dio el juez.

El Tribunal ha puesto fin al debate sobre la suspensión del encuentro. El fallo, que tomó forma definitiva en las últimas horas, fue favorable al conjunto chubutense, al que se le da por ganado el encuentro.

La decisión se adoptó tras analizar el informe de Comesaña, donde detalló las supuestas amenazas de muerte que habrían recibido él y su equipo por parte de miembros del club local, hechos que motivaron la interrupción del cotejo.

comesaña árbitro deportivo madryn

El recorrido del fallo y los descargos

En los días previos a la resolución, el órgano disciplinario no solo examinó el testimonio del juez del partido, sino que también recibió el descargo formal de Gimnasia de Jujuy. La institución jujeña había solicitado oficialmente la reanudación del partido a puertas cerradas en su estadio “23 de Agosto”, ofreciéndose incluso a costear los gastos de traslado y estadía de su rival.

No obstante, estas argumentaciones no fueron consideradas suficientes para revertir la grave situación denunciada por los árbitros, lo que culminó en el fallo que otorga los puntos a Madryn.

Consecuencias deportivas

Como consecuencia directa de la resolución, el partido de ida no será reanudado y quedará oficialmente registrado con un resultado de 3-0 a favor de Deportivo Madryn.

De esta manera, la serie se definirá en un solo encuentro: la vuelta, pactada para el próximo domingo 2 de noviembre desde las 16:00 en el Estadio Abel Sastre de Puerto Madryn. Allí, Gimnasia de Jujuy, el "Lobo", enfrentará la titánica tarea de tener que remontar aquella abultada ventaja en condición de visitante si aspira a mantener vivas sus chances en la lucha por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Una misión imposible, porque no hay forma posible de que Gimnasia gane por cuatro goles la vuelta. Madryn tiene ventaja deportiva, se hace fuerte siempre de local y además suele recibir arbitrajes amables a su favor.

deportivo madryn abel sastre estadio coliseo del golfo

Qué había pasado

Se habían jugado 45' en Jujuy, donde Gimnasia le ganaba a Deportivo Madryn por 1 a 0 con un arbitraje muy polémico de Lucas Comesaña. El partido era válido por la ida de cuartos de final del reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso.

Los equipos ya estaban en la cancha prestos para comenzar el complemento, cuando fueron avisados de la decisión del juez principal, quien suspendió el encuentro diciendo que lo habían amenazado a él y al cuerpo arbitral.

La información primero fue confirmada por el presidente de Madryn, Ricardo Sastre, a la transmisión de TyC Sports en la zona adyacente al vestuario del árbitro.

Qué dijo el árbitro Comesaña

"Sufrimos dentro del vestuario mismo amenazas de dirigentes del equipo local. Eso es todo lo que les puedo decir en este momento. Tendremos que hacer la denuncia posterior, no fue solo a mi, sino al equipo arbitral. Prefiero declarar en donde debo", declaró el árbitro, unos minutos después, en diálogo con TyC Sports.

El árbitro identificó con nombre y apellido al dirigente.

Se estimaba que si el informe dice lo que el árbitro contó públicamente, el partido no se reanudaría en ningún momento, sino que se daría por terminado. El Tribuna de Disciplina tenía las herramientas para darle por perdido el partido al Lobo jujeño y así fue.