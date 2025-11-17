El clima en Neuquén

La fiesta Patagónica de la Empanada: pasión y sabor en Zapala

El festival tuvo una gran convocatoria de público. Graciela Caffa Lucero se consagró como la reina de la empanada patagónica.

Por Fabián Cares Especial
En un escenario rodeado de fuegos, olores y sabores que atrapó a propios y a extraños, se llevó adelante un festival que tiene apenas dos ediciones en su haber, pero que ya ha conquistado a la provincia y al país con su organización, su excelencia y su gran fomento al impulso de las tradiciones gastronómicas argentinas y de la región. El Festival Patagónico de la Empanada en Zapala ha demostrado ser un evento que enciende la pasión de la gente por la cocina y la cultura.

El capítulo dos de la historia del festival llegó en la noche del domingo a su fin, y la ciudad tiene mucho que celebrar. La talentosa cocinera Graciela Caffa Lucero se llevó el oro, al coronarse campeona en tres de las cuatro categorías del certamen, demostrando su habilidad y dedicación a la hora de preparar estas delicias gastronómicas.

La joven además se ganó pasaportes directos para participar y representar a la “ciudad del viento” en el Nacional de Famaillá y, lo que es aún más destacado, representará a Neuquén en el Mundial de la Pizza y la Empanada 2026 en Buenos Aires. Un verdadero orgullo para Zapala y un reconocimiento al talento local.

El intendente Carlos Koopmann felicitó a Graciela y a todos que participaron en el festival, destacando la importancia de la comunidad y el talento local en este logro. "Queremos felicitar a Graciela, representante de nuestra ciudad, y gran ganadora del campeonato. Un verdadero honor para todos nosotros", expresó el jefe comunal.

Con este logro, Zapala se consolida como un destino gastronómico de referencia a nivel regional, y su gente sigue demostrando que tiene mucho que ofrecer.

Destino gastronómico en ascenso

La segunda edición del Festival Patagónico de la Empanada confirmó que Zapala está lista para mostrarle al país y al mundo su potencial gastronómico. Durante el evento, cocineros de todas partes se reunieron para competir en cuatro categorías y demostrar su talento y creatividad en la preparación de uno de los platos más emblemáticos de la Argentina: la empanada.

El compromiso y la dedicación de hombres y mujeres que aman la cocina, la tradición y las costumbres gauchas son fundamentales para el éxito de estos eventos. Zapala sigue afianzando su sitial de honor en el candelero de las fiestas a nivel nacional y se consolida como un destino gastronómico imperdible.

Con eventos como el Campeonato del Pollo al Disco, el Festival Patagónico de la Empanada y el Campeonato Nacional del Asado a la Estaca, se ubica como un lugar que vale la pena visitar para disfrutar de la auténtica gastronomía argentina. La ciudad está lista para recibir a visitantes de todo el país y mostrarles lo mejor de su cocina y su tradición.

El embajador de la cocina zapalina

A sus 92 años, don Juan Ceballo sigue siendo un referente de la cocina zapalina. En el año 2024 resultó ganador del Campeonato de Pollo al Disco junto a su nieta Carina Constanzo y notable participante de los campeonatos de asados a la estaca, es un ejemplo de pasión y dedicación a la cocina. Durante todo el fin de semana se convirtió en una de las postales más distintivas de la segunda edición del festival, donde recorrió los estands de los participantes, intercambiando experiencias y recetas con chefs de todo el país.

Su presencia fue un orgullo para la comunidad zapalina y para todos los participantes, que se sintieron inspirados por su vitalidad y amor incondicional por la cocina neuquina. El experimentado cocinero también compartió risas y charlas con la reconocida chef nacional Madame Papín (Mónica Borda), demostrando que la edad no es un límite para seguir aprendiendo y compartiendo.

Con su "técnica personal del humo" y su habilidad para hacer asados, don Ceballo es un verdadero embajador de la cocina zapalina y un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de cocineros.

Impulso a la gastronomía

La ciudad de Zapala se ha convertido en un referente gastronómico en la Patagonia y a nivel país gracias al impulso del intendente Carlos Koopmann, quien ha sido el motor detrás de los eventos gastronómicos que revolucionan la ciudad. A pesar de su estilo sencillo y humilde, ha logrado posicionar a Zapala como un destino culinario de renombre nacional.

Bajo su liderazgo, la municipalidad ha trabajado incansablemente para organizar eventos que promuevan la economía local y brinden oportunidades a emprendedores y chefs de la región.

En declaraciones a LM Neuquén, el intendente Koopmann destacó la importancia de estos eventos para la economía local y la promoción de la gastronomía regional. "Estos eventos son fundamentales para nuestra ciudad, ya que generan un movimiento económico importante y permiten a nuestros emprendedores y chefs mostrar sus habilidades y productos", señaló.

El mandatario comunal también resaltó la presencia de participantes de todo el país, lo que demuestra el reconocimiento nacional que ha logrado Zapala como destino gastronómico. "Es un orgullo ver a participantes de todo el país en nuestros eventos, es un reconocimiento a la calidad y variedad de nuestra gastronomía", cerró.

