Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yáñez por la fiesta de Olivos: "Yo despedí a mi hermana por televisión"

La presencia de Fabiola Yañez en "La noche de Mirtha" (El Trece) le abrió la puerta a uno de los diálogos más tensos y esperados desde que las imágenes del cumpleaños en Olivos durante la pandemia salieron a la luz. Ocurre que la Chiqui, quien vivió personalmente el dolor de no poder despedir a su hermana gemela Goldie en mayo de 2020 debido a las restricciones sanitarias, aprovechó el encuentro para plantear sin rodeos sus preguntas sobre aquel episodio que marcó la agenda política y social del país.

La conductora inició el intercambio consultando por las fotos que, en su momento, mostraron moretones en el cuerpo de la ex primera dama y, acto seguido, pasó al tema central: el festejo del 14 de julio de 2020. “La fiesta de tu cumpleaños en plena pandemia, ¿lo organizaste vos?”, preguntó. Sin embargo, la ex pareja de Alberto Fernández respondió de inmediato: “No, no lo organicé yo” .

La entrevista ganó intensidad cuando la presentadora quiso profundizar en la responsabilidad detrás del evento. “¿Él lo organizó? ¿Eran invitados tuyos o de él?”, insistió. Frente a la consulta, Yañez explicó: “Había personas que estaban trabajando en la quinta…” . Mirtha, lejos de ocultar su malestar, remarcó el impacto personal que aquel incumplimiento tuvo para ella: “Yo te pregunto para que te defiendas… Mi hermana gemela falleció en plena pandemia, y yo la vi a través de un televisor a mi amada Goldie ”.

Embed

Cuando la diva mencionó que el exmandatario llegó a declarar públicamente que la fiesta había sido organizada por la periodista, la ex primera dama volvió a tomar la palabra para reafirmar su postura y pedir perdón. “No me voy a cansar nunca de ofrecerles mis disculpas a todos los argentinos”, señaló. A continuación, aclaró un punto específico que había generado polémica: “No fue ni ‘un brindis que organizó mi querida Fabiola’, no fue una fiesta, no fue lo que se mostró”.

La feroz crítica de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández

Según remarcó la comunicadora, la interpretación pública de lo ocurrido no correspondía con la forma en que ella vivió ese día. Por otra parte, sumó además una aclaración directa sobre las fotos filtradas: “Yo no fui la persona que dijo no estar en la fiesta y después apareció en una foto. Yo no convoqué”.

Embed

Durante el transcurso del programa, Yañez intentó explicar con mayor detalle las circunstancias en las que se realizó la reunión. “La mitad de esa gente trabajaba ahí y tenía permiso de entrada y salida”, expresó. Según su relato, ese día hubo una actividad laboral en la quinta presidencial y algunas de las personas que estaban presentes permanecieron más tiempo del esperado. “En ese momento hubo un encuentro y algunas de esas personas se quedaron. Vuelvo a repetir que eso no debió haber hecho”, argumentó. Con un tono firme, reiteró su pedido de disculpas: “Vuelvo a pedir perdón, pero yo no lo organicé”.