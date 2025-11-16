Cristian Castro salió a desmentir una supuesta infidelidad: "Yo soy el bueno"

El cantante negó haber tenido un affaire con la presidenta de su club de fans en Formosa y advirtió que la chica solo actuó "de asistente".

Cristian Castro habló públicamente sobre su separación de Mariela Sánchez y negó cualquier tipo de engaño o conflicto oculto detrás del final de la relación. En diálogo con Canal Siete de Mendoza, el cantante afirmó: “No hay nada, no tienen que culpar a nadie. Yo nunca soy el malo. Quiero que se repita la gente que yo soy el bueno ”. El artista, al mismo tiempo, aseguró que la ruptura estaba conversada desde hacía meses y que ambos ya atravesaban una etapa de desgaste. “Siempre que vean por ahí prensa mala y cosas así muy negativas mías, le pido por favor que no lo crean. Créame que a todo el mundo trato bien y mucho más a Mariela ”, insistió.

El autor de "Azul" explicó que la decisión de separarse no fue repentina ni producto de una infidelidad. Por ello, relató: “Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné ni nada. Está hablado hace meses”. El músico detalló que la pareja había perdido “armonía” y que los conflictos eran constantes: “No pasaban ni cuatro días que ya estábamos volviendo a tener una situación”. También reconoció que él mismo arrastraba “situaciones del pasado” que afectaban la convivencia y que Sánchez estaba “cansada” de ese desgaste emocional . Para ambos, en base a lo que explicó, el romance “no daba para más”.

En medio de la separación surgieron rumores que vinculaban a Castro con Marcela de Filippis , presidenta de su club de fans en Formosa. El vocalista rechazó esas versiones y aclaró que la mujer solo lo asistió en cuestiones personales. “ Le pedí un asistente a Chile y vino ella, que me cayó muy bien y vino a ayudarme . Ella no está conmigo, no está acá”, sostuvo. Para despejar dudas, remarcó: “Yo no voy a tener novia hoy ni mañana. Voy a hacer mi luto, la voy a respetar”. De Filippis, por su parte, eligió una respuesta breve al ser consultada por Javier Ceriani: “Cristian es el que tiene que hablar” .

"Se levantó y me dijo que se quería ir"

Sánchez también dio su versión en una entrevista con América TV. La empresaria cordobesa explicó que la separación fue simple y directa: “Es nada menos que el final de una relación”. A su vez, detalló que viajaron juntos por varios países y que la decisión final se concretó en La Docta, cuando el intérprete le comunicó que quería irse de la casa. “Cristian tomó una decisión cuando llegamos a Córdoba. Se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa y se terminó”, relató.

Aunque aseguró no tener nada negativo para decir sobre el cantante, admitió que el vínculo venía desgastado: “Tenemos dos mundos distintos. Ya hay que darle un corte final porque estoy explotada, tengo que trabajar”. La mujer destacó que acompañar al artista fue una elección personal y descartó que hubiera presiones externas. “Cristian no me puso un revólver para que lo acompañara, todo está bien. Sí duelen algunas cosas”, agregó.

También desmintió rumores que apuntaban a la madre del vocalista, Verónica Castro, como una figura conflictiva dentro de la relación. “Verónica estuvo muy presente, pero no salvando nada. Es muy buena persona conmigo, yo la quiero un montón ”, aclaró, negando cualquier tensión familiar.