Una semana después de anunciar su boda, Cristian Castro se habría separado

La historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez siempre tuvo idas y vueltas desde que blanquearon su vínculo sentimental a fines de 2023. Tras una primera separación en febrero y una segunda en mayo de 2024, la dupla volvió a apostar a su relación y, convencidos de su unión, sorprendieron al anunciar oficialmente sus boda para febrero de 2026.

Pero una semana más tarde del anuncio de la feliz noticia, Cristian dejó a Mariela y ya estaría muy cerca de otra mujer. El revuelo comenzó con un breve y revelador video difundido por Marcia Frisciotti, conocida en redes como Pochi de Gossipeame , donde puede verse al cantante mexicano caminando por Mendoza en compañía de una misteriosa morocha que claramente no era Mariela Sánchez.

La propia Frisciotti subió un clip junto a la información al respecto. “Cristian Castro metiéndole a la caminata en Mendoza con una morocha que no es Mariela Sánchez. Me puse a averiguar y me cuentan que es una formoseña del club de fans que estuvo en Córdoba participando de un partido de fútbol, ¡no entiendo nada! Hace tres doritos, ¿no estaba hace más de un año con su novio?”, escribió sorprendida, y el tema rápidamente desembarcó en los paneles de Puro Show.

image

La sorpresa para los seguidores fue doble cuando, a través de un audio enviado por la propia Mariela a la periodista, quedó claro que la noticia la tomó completamente por sorpresa. “La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video. Yo la vi a esa chica jugando con un club de fans en Carlos Paz, que recibimos a todas. Qué te puedo decir… Estoy muy triste, vino la chica acá y no sé absolutamente nada”, confesó la cordobesa, confirmando así el fin de su vínculo con el artista mexicano y la inesperada aparición de una nueva figura en la vida cotidiana de Castro.

Cristian Castro con pareja nueva

Según la reconstrucción del entorno, la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez se quebró casi en simultáneo con la llegada de la joven formoseña a Córdoba, donde los fans aseguran que la vieron ingresar con gran cantidad de valijas, lista para instalarse.

La misteriosa mujer, identificada como Marcela, se desempeñaría en el Ministerio de Turismo de Formosa y, además, lidera el club de fans de Castro en esa provincia, lo que facilitó su contacto y cercanía con el cantante. La coincidencia de que ambos compartieran eventos y encuentros deportivos disparó aun más las especulaciones.

Embed - ¡BOMBA! CRISTIAN CASTRO ABANDONÓ A MARIELA SÁNCHEZ, ELLA SE ENTERÓ POR LA TV Y YA TIENE NUEVA NOVIA

Cabe recordar que hacía apenas una semana, los dos anunciaban con entusiasmo la boda soñada: “Ya fijamos la fecha, será el 2 de febrero en Villa Carlos Paz”, reveló el propio Cristian en diálogo con Carlos Paz Vivo, hablando del evento y el deseo de sellar su amor en la ciudad natal de su prometida. En menos de siete días, esas promesas y expectativas quedaron hechas trizas, relegadas a la volatilidad característica de las relaciones del espectáculo.

Así las cosas, lo que parecía un romance consagrado y avalado por familia, seguidores y hasta la industria musical, queda en pausa. Las imágenes y testimonios que circulan en las redes muestran a Cristian Castro que, más allá de las palabras y los planes de boda, ya habría emprendido no solo un nuevo capítulo sentimental, sino también una nueva cotidianeidad.