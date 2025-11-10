Soledad Aquino no descartó volver a apostar al amor con Marcelo Tinelli

El debut de La Mañana de Moria por El Trece sigue dejando momentos que dan que hablar, y uno de ellos vino de la mano de Soledad Aquino . La exesposa de Marcelo Tinelli dialogó con Moria Casán sobre su presente sentimental y, fundamentalmente, sobre el vínculo que mantiene con el conductor, con quién se convirtió en madre de Candelaria y Micaela.

Moria, fiel a su estilo directo, preguntó si Soledad tenía posibilidad de hablar con Marcelo, a lo que Aquino respondió sin dudar: "Por supuesto, nos llevamos bárbaro".

Luego de hablar sobre la excelente relación que mantienen, Moria quiso indagar más sobre la vida amorosa de Soledad, consultándole si había vuelto a apostar al amor. Soledad se sinceró: "Tuve varios novios, bastantes, pero yo no me quise volver a juntar o vivir con alguien. Estoy bien así, como dicen mis amigas, 'cama afuera'".

Embed - "NO ME LLEVO CON PAULA": Aquino habló con Moria en vivo y se sinceró sobre su vínculo con las exs

La One fue más allá y lanzó la pregunta más esperada para Soledad Aquino fue: "Si la vida da tantas vueltas y algún día Marcelo Tinelli te propusiera volver, ¿podría ser?". No lo pensó: ella misma confesó que nunca se lo había planteado seriamente. Además, dejó una puerta abierta ya que respondió que "a lo mejor en un tiempo, sí". Por último, puso una condición ya que aludió a que ciertas familias "siguen juntas viviendo en cuartos separados, y son como parientes".

Finalmente, Soledad Aquino cerró el íntimo ida y vuelta con la declaración que generó la "sorpresiva reacción" del título, dejando el futuro abierto respecto a su ex. La posibilidad de volver, aunque sea bajo la condición de "parientes" en cuartos separados, dejó a Moria y a los espectadores pensando.

El desesperado y sorpresivo pedido de Soledad Aquino a Marcelo Tinelli en medio de la interna familiar

Marcelo Tinelli atraviesa un drama de novela a partir de la interna familiar que salió a la luz en los últimos días. La trama incluye amenazas por deudas, asedio de la prensa, sus hijas peleadas por tensiones internas y, en el medio, sus ex parejas que salen a hablar y a enfrentarse entre sí. Como Soledad Aquino, quien en las últimas horas sorprendió con un posteo.

image

Luego de salir al aire en Intrusos y arremeter contra Juanita Tinelli y Paula Robles, quién fuera la primera esposa del conductor publicó una foto retro con Marcelo y sus hijas Mica y Cande. Una postal en blanco y negro que acompañó con un pedido muy fuerte y directo para su ex marido que hoy vive su peor momento.

“Te adoro, Marce. Salí ya de esta locura mediática… Te lo suplico”, escribió Soledad. Y luego siguió con un contundente mensaje: “Creo, Marce querido, que esto tiene que tener un fin. Te conozco hace 40 años, toda una vida. Deseo que disfrutes”.

“Sos un amor y la gente te está haciendo mierda, porque hay mucha gente muy muy mala y enferma. Besos. Te quiero con mi corazón”, cerró, a lo que su hija Cande sumó más leña al fuego con un comentario feroz sobre Paula Robles y Guillermina Valdés: “La única ex que no se quedó con nada, y aun así lo sigue apoyando. Sos única, mamá”.

image

Este no es el primer mensaje explosivo de Aquino, quien esta semana publicó un posteo en sus redes en el que apuntó en contra de Paula Robles, la mamá de Juanita Tinelli. “Este tema no es nada mío… no tengo la más mínima idea. La mamá no es digna de mí afecto y cariño, solo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror”, lanzó. Y luego, al aire en Intrusos, la mamá de Mica y Cande siguió con declaraciones de alto voltaje contra la media hermana de sus hijas: “Alguien que arma tanto bardo mediático, no está bien. No corresponde exponer a sus hermanas que la aman. No está bien, no está bueno”.