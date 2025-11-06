El desesperado y sorpresivo pedido de Soledad Aquino a Marcelo Tinelli en medio de la interna familiar

Marcelo Tinelli atraviesa un drama de novela a partir de la interna familiar que salió a la luz en los últimos días. La trama incluye amenazas por deudas, asedio de la prensa, sus hijas peleadas por tensiones internas y, en el medio, sus ex parejas que salen a hablar y a enfrentarse entre sí. Como Soledad Aquino , quien en las últimas horas sorprendió con un posteo.

Luego de salir al aire en Intrusos y arremeter contra Juanita Tinelli y Paula Robles, quién fuera la primera esposa del conductor publicó una foto retro con Marcelo y sus hijas Mica y Cande. Una postal en blanco y negro que acompañó con un pedido muy fuerte y directo para su ex marido que hoy vive su peor momento.

“Te adoro, Marce. Salí ya de esta locura mediática… Te lo suplico”, escribió Soledad. Y luego siguió con un contundente mensaje: “Creo, Marce querido, que esto tiene que tener un fin. Te conozco hace 40 años, toda una vida. Deseo que disfrutes”.

image

“Sos un amor y la gente te está haciendo mierda, porque hay mucha gente muy muy mala y enferma. Besos. Te quiero con mi corazón”, cerró, a lo que su hija Cande sumó más leña al fuego con un comentario feroz sobre Paula Robles y Guillermina Valdés: “La única ex que no se quedó con nada, y aun así lo sigue apoyando. Sos única, mamá”.

Este no es el primer mensaje explosivo de Aquino, quien esta semana publicó un posteo en sus redes en el que apuntó en contra de Paula Robles, la mamá de Juanita Tinelli. “Este tema no es nada mío… no tengo la más mínima idea. La mamá no es digna de mí afecto y cariño, solo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror”, lanzó. Y luego, al aire en Intrusos, la mamá de Mica y Cande siguió con declaraciones de alto voltaje contra la media hermana de sus hijas: “Alguien que arma tanto bardo mediático, no está bien. No corresponde exponer a sus hermanas que la aman. No está bien, no está bueno”.

Marcelo Tinelli rompió el silencio: habló de las amenazas, la "gente pesada" que hay detrás y la deuda

El conductor y empresario Marcelo Tinelli sostuvo que "mi familia está asustada" y apuntó al "dueño de medios importantes donde últimamente me 'asesinan'", tras las amenazas que recibió su hija Juana en los últimos días. Tinelli, a través de una serie de posteos en la red social X, sostuvo que "el acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble". Y agregó. "Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso".

image

Contó que "no tengo deudas a nivel personal". Y consideró que "la gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad", a lo que agregó que "problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando".

Indicó que "en cuanto a la deuda, se habló ayer (lunes) cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo".

Tinelli apuntó que "esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me 'asesinan', buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos". "Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada" enfatizó el empresario.