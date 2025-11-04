Marcelo Tinelli rompió el silencio: habló de las amenazas, la "gente pesada" que hay detrás y la deuda

Luego de que su hija Juana fuera amenazada, el empresario habló en redes. Sostuvo que "venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial".

El conductor y empresario Marcelo Tinelli s ostuvo que "mi familia está asustada" y apuntó al "dueño de medios importantes donde últimamente me 'asesinan'", tras las amenazas que recibió su hija Juana en los últimos días.

Tinelli, a través de una serie de posteos en la red social X, sostuvo que "el acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble ". Y agregó. "Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso ".

Contó que "no tengo deudas a nivel personal". Y consideró que "la gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad", a lo que agregó que " problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando".

Tinelli-Portada

Indicó que "en cuanto a la deuda, se habló ayer (lunes) cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo".

Tinelli apuntó que "esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me 'asesinan', buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos".

tuit0

"Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada" enfatizó el empresario.

Además dijo que hoy se expresa "desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia". Y agregó que "sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale".

Juani-Marcelo Tinelli-Portada

En un mensaje a su hija, le dijo "te amo Juani. Entiendo tu temor". Y al respecto, comentó que "la amenaza la puede haber hecho cualquiera, pero lo que escuchó mi hija, fue lo que declaró en la justicia. Ahora quiero declarar yo, apenas vuelva". Y agregó que "quiero sacarme este miedo, este acoso, esta manera de apretar, a la que nunca estuve expuesto".

Y puntualizó que la situación "logró dividir a mi familia. Logró asustarnos. No habla con nosotros. Se muestra “ofendido” y le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes. Una sola cosa para terminar: Todo el dinero pedido está ingresado al club".

tuit1

En el cierre de la serie de posteos, que fueron todos individuales, no en forma de hilo, Tinelli agradeció a sus ex parejas y sus hijos, a quien les dijo "que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así".

También le dio un agradecimiento al empresario Daniel Vila, dueño de América, "por intentar lograr que acordemos siempre. Es muy difícil con una persona que “maneja” a su antojo la justicia de su ciudad".