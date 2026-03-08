Bomba: la tajante condición que la China Suárez le impuso a Mauro Icardi para casarse

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi continúa sumando capítulos y, según personas cercanas a la pareja, el casamiento ya dejó de ser una simple posibilidad para convertirse en un proyecto concreto. La actriz y el futbolista atraviesan un momento de gran exposición mediática y cada movimiento genera repercusión en redes y programas de espectáculos. En ese contexto, trascendió l a condición que la actriz habría impuesto antes de aceptar pasar por el altar.

El delantero del Galatasaray se refirió en varias oportunidades a la intérprete como su "futura esposa” , lo que alimentó las versiones sobre una boda cercana. Sin embargo, desde el entorno de la pareja aseguran que el camino hacia la boda todavía tiene un paso fundamental pendiente. La condición de la protagonista de En el barro sería clara y directa: antes de pensar en la ceremonia, el artillero debe resolver definitivamente su situación legal con Wanda Nara .

La información fue revelada por el periodista Santiago Riva Roy en el programa Diario de Mariana, donde explicó que la actriz no quiere avanzar con el compromiso hasta que el futbolista esté legalmente divorciado. “Primero que salga el divorcio con Wanda. Después, entre ellos decidirán: ‘Mi amor, ¿qué fecha?’” , señaló el panelista al aire, dando a entender que la boda está supeditada a la resolución judicial.

De esta manera, el eventual casamiento quedó momentáneamente en pausa. La postura de la figura de La hija del fuego sería firme: no habrá boda mientras el vínculo legal con la conductora de Masterchef Celebrity siga vigente. Según trascendió, se trata de una decisión pensada para evitar conflictos futuros y comenzar una nueva etapa con la situación personal completamente resuelta.

A pesar de esa condición, en el círculo íntimo de la pareja aseguran que el proyecto de vida en común está más que conversado. Tanto la actriz como el futbolista ya habrían hablado sobre cómo imaginan su futuro juntos, incluyendo la posibilidad de una gran celebración. Amigos cercanos sostienen que la relación atraviesa un momento de estabilidad y que ambos se muestran decididos a dar un paso más cuando el contexto legal lo permita.

Cuál es la boda soñada de la China Suárez y Mauro Icardi

Incluso, según comentan allegados, la pareja ya fantasea con cómo sería la boda soñada. La idea sería organizar una celebración importante, con la presencia de familiares, cercanos y figuras del mundo del espectáculo y del fútbol. El evento podría convertirse en uno de los más comentados del ambiente mediático, teniendo en cuenta la historia que rodea a sus protagonistas.