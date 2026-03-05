Ya hay fecha y lugar: se casan la China Suárez y Mauro Icardi

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, la pareja ya tendría decidido los detalles del evento.

El periodista Gustavo Méndez lanzó una bomba en el programa La Mañana con Moria, que conduce la exvedete Moria Casán , con una revelación que hizo ruido “ Tengo la fecha de cuándo se casarían Mauro Icardi y la China (Suárez) " , comenzó diciendo para la sorpresa de los presentes.

Según precisó el panelista del programa que se emite por El Trece, "se casarían entre octubre y diciembre de este año, en Italia ”. Cabe recordar que el futbolista no puede hacerlo en el corto plazo debido a que el divorcio con su expareja Wanda Nara sigue en trámite aunque podría salir la próxima semana. De ser así, luego de que se confirme esta situación podría casarse.

Más allá de los rumores de que sería a fin de año y en Europa, la pareja no se ha referido al respecto ni hay información oficial sobre el posible evento. Mientras tanto, en la vereda de enfrente, de casualidad -o no-, Wanda Nara y Martín Migueles también se casarían.

Casamiento Icardi China

Wanda Nara da el paso de su vida y se casa con Martín Migueles

El mundo del espectáculo se vio conmovido y sorprendido por un particular posteo de Martín Migueles en su cuenta de Instagram junto a su pareja Wanda Nara. Lejos de la polémica y en otra sintonía a la de su pareja que está constantemente vinculada a las polémicas en la farándula, Migueles se expresó con un posteo que mostraba una propuesta.

A través de las historias de Instagram y con una foto tomada estilo selfie por parte de la empresaria, Martín escribió discreto, con un estilo de letra romántico, una propuesta para ella: "¿Te querés casar conmigo?", propone en su imagen compartida.

A su vez, más allá de la publicación de Migueles, la conductora de MasterChef Celebrity subió una foto a sus redes sociales donde se divisó, en su dedo anular de la mano izquierda, un anillo brillante que pasó desapercibido. Probablemente, una respuesta a la propuesta que hizo público Migueles.

Migueles WAnda

El silencio hizo ruido y se espera que en las redes sociales, donde publican la intimidad de su vida, hagan oficial la propuesta. En caso de que se concrete el casamiento será la primera experiencia para Migueles debido a que nunca pasó por el altar, no así Wanda que se casó dos veces (con Maxi López en 2008 y luego en 2014 con Mauro Icardi) y tiene cinco hijos.

Sin embargo se podría complicar el casamiento debido a que el divorcio con Icardi todavía sigue en proceso, vinculado a una causa judicial donde exista la disputa por un departamento en Milán y una multa que Icardi le pidió a la justicia contra Wanda.