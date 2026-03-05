Zaira Nara se la jugó con fotos íntimas para mostrar su nueva casa
La modelo dejó a todos impactados en su cuenta personal de Instagram, donde suma más de ocho millones de seguidores, con fotos sensuales.
Zaira Nara dejó a todos sus seguidores impactados con una publicación donde se jugó con fotos íntimas para mostrar cómo quedó el baño de su lujosa nueva casa. En su cuenta personal de Instagram, donde suma más de ocho millones de seguidores, compartió un carrete explosivo.
“Cuando soñás un espacio, los detalles son los que terminan definiendo todo el resultado”, escribió en el pie del posteo haciendo referencia y en modo canje con una empresa dedicada a la griffería. En la misma mostró que las elegidas son color bronce dándole un toque artesanal a la casa.
Sin embargo más allá de la casa reflejó imágenes de su nueva cocina, con un tono rústico debido a las puertas de madera de su bajo mesada, y una ducha externa para ducharse rápidamente. Lo llamativo de estas muestras fueron las fotos sensuales con las que presentó los cambios debido a que en varias de ellas aparece duchándose en ropa interior.
Las fotos íntimas que compartió
