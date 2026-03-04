Chloé Bello rompió el silencio en medio de los rumores que la vinculan a Mauricio Macri

Tras varios días de ser protagonista de los rumores acerca de un supuesto romance con el expresidente Mauricio Macri , Chloé Bello salió a hablar del tema y a despejar las dudas que giran al rededor de su situación sentimental. La expareja de Gustavo Cerati se comunicó con el ciclo de Pamela David y rompió el silencio.

Tras confirmarse el final del matrimonio entre ex jefe del gobierno porteño y Juliana Awada, comenzaron a circular distintas versiones sobre la vida sentimental del exmandatario. En ese contexto, su nombre fue vinculado con mujeres del mundo del espectáculo, entre ellas Juana Viale, Guillermina Valdés y Natalia Graciano.

Sin embargo, quien más fuerte sonó en las últimas semanas fue Chloé Bello. En Sálvese quien pueda, el programa que conduce Yanina Latorre, brindaron detalles puntuales sobre el supuesto vínculo, lo que alimentó aún más las especulaciones en torno a una posible nueva relación. "Ella le escribió a él”, aseguró la conductora en su ciclo de espectáculos.

image

Además, agregó que la modelo sería amiga de una de las hijas de Mauricio Macri, dando a entender así que no se trata de un contacto improvisado sino de alguien que forma parte de su entorno más cercano. También se debatió sobre la diferencia de edad que existe entre ellos: 29 años.

Los dichos de la modelo

Hasta el momento, ninguno de los involucrados había salido a hablar públicamente. Sin embargo, en las últimas horas fue la propia Chloé Bello quien decidió ponerle un freno a los fuertes rumores y aclarar su situación sentimental. Lejos de confirmar un romance, la conductora fue contundente y aseguró que su presente amoroso es muy distinto al que se cree mediáticamente.

"Yo estoy soltera y feliz, esa es la verdad. Disfrutando mucho de la soltería", expresó en Desayuno Americano, el programa de Pamela David en las mañanas de América TV. Con esta frase buscó despejar cualquier tipo de duda sobre su estado actual. Asimismo, aclaró qué la une a Mauricio Macri: "Yo soy muy amiga de Florencia, su hermana. Lo conozco a él y a su familia desde hace muchos año por Flor pero no tengo nada sentimental con él".

image

Sin intención de profundizar demasiado en el tema, también marcó diferencias entre ellos que haría imposible la idea de un vínculo amoroso: "Somos dos personas muy distintas y encima él me dobla la edad, algo que en otro momento no ha sido un problema pero hoy prefiero estar con alguien que resuene más conmigo".

Por último, la top model reveló que desconoce el origen de las versiones que la involucran con el político. "La gente inventa cosas muy raras", deslizó sin darle mucha importancia a los rumores. De esta manera, Chloé Bello habló sobre su vínculo con Mauricio Macri y aseguró: "Somos dos personas muy distintas". En este sentido, dejó en claro que no está viviendo un romance con el expresidente y que se encuentra atravesando una etapa personal enfocada en sí misma.