Qué les dijo Flor de la V a sus hijos para enfrentar el bullying

Durante los festejos de su cumpleaños, la conductora televisiva reveló cómo afronta la situación y qué consejo les dio a sus hijos.

En medio de los festejos por su cumpleaños, donde estuvo rodeada por amigos y su círculo íntimo en la celebración, Florencia de la V se prestó para dialogar con el programa de espectáculos LAM y habló de distintos temas dando su panorama.

“Muy contenta, sí, festejando. Un día agotador hoy porque hice mil cosas, pero bien. Me encanta celebrar, me gusta estar con amigos ”, dijo la conductora televisiva en sus primeras palabras frente a la cámara del programa. Luego, destacó el color de su vestido "al rojo vivo" y explicó los motivos: “Estoy con el tema de ponerme color, Ángel, ¿sabés por qué? Porque veo que cada vez que salgo la gente está vestida de negro. Si mirás en un lugar está todo el mundo oscuro”.

Por otra parte. reflexionó sobre la llegada de un nuevo cumpleaños: “Estoy en un momento a punto caramelo, de muchísima plenitud. Cuando miro para atrás y pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que debuté hace casi treinta años en el mundo del espectáculo”, dijo y agregó: “Mantenerse no es fácil en este medio. Y sentir el cariño del público después de tantos años es algo que valoro muchísimo”.

FLOR DE LA V: "EXTRAÑABA HACER TEATRO"



"Debuté hace 30 años en el medio"

"Pareciera que no nos merecemos ciertos lugares"

"A mis hijos les dije que no se avergüencen de mí"



Cc #LAM en América TV - América TV - March 5, 2026

Más allá de eso, también se refirió a cómo afronta las situaciones donde recibe duras críticas como muchas de las figuras del espectáculo. “Hoy se busca el view, el efecto. Hablar de figuras conocidas garpa”, dijo y agregó entre risas: “En este medio, aunque sea difícil, más vale que hablen. Si no hablan, preocupate”.

“Hay algo que todavía pasa con nuestras identidades. Como que algunas personas creen que no nos merecemos ocupar ciertos lugares”, dijo sobre la situación que atraviesan las personas trans en ámbito público. Luego, soltó: “En mi casa siempre se habló de todo. Mis hijos crecieron en un mundo inclusivo, donde las personas se quieren por lo que son. Cuando vivieron alguna situación de bullying los senté y les dije que nunca se avergüencen de su mamá, porque yo simplemente elegí vivir mi vida de manera diferente y no le hago mal a nadie”.

Cansada de la crítica, Juana Repetto expuso a una seguidora que la tildó de "fea" y "gorda"

Así como las redes sociales suelen ser un espacio utilizado para acciones importantes para ayudar a personas o construir un trabajo entorno a ella, también suelen ser espacios ácidos donde muchos usuarios sueltan críticas sin freno ni medidas. En las últimas horas quien se cansó con el 'hate' fue Juana Repetto, quien estalló en sus historias de Instagram al mostrar los comentarios de una seguidora.

Juana detectó que había una persona que, en diferentes oportunidades, la acosaba con mensajes duros sobre críticas físicas y sobre su actitud. “Cada vez más fea e infumable”, “Qué fea”, “Estás fea y gorda”, decían algunos de los mensajes que les enviaba el usuario. Todo esos comentarios fueron expuestos por la la hija de Reina Reech.

“Siempre estos comentarios vienen de otras mujeres”, soltó y lanzó con cierto dolor: “Es tremendo, acabás de parir, lo saben perfectamente y te dicen ‘fea y gorda’. ¡Ah! Y se ríen. Tristísimo”.