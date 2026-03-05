La sorpresiva declaración de Susana Roccasalvo acerca de su vida amorosa

La conductora Susana Roccasalvo estuvo en el stream react de MasterChef Celebrity del canal de YouTube de Telefe y sorprendió al hablar de su vida amorosa. Pero eso no fue todo, ya que la periodista también reveló lo que busca en una pareja.

"Yo cada tanto me doy un shock de colágeno", comenzó comentando la presentadora sorprendiendo así al equipo del streaming y sumó: "Las tetillas de un chico jovencito me viene bien".

"Siempre románticamente, 45 para arriba", continuó Susana Roccasalvo y enumeró lo que busca en una pareja: "Si no tiene Instagram no tiene chance, porque es aburrido. No esta en onda, yo soy una mujer de los medios entonces estoy conectada con todo".

Embed - “45 para arriba” Susana lo dejó bien en claro #MasterchefCelebrity

De esta manera y con esas declaraciones, la conductora dejó boquiabiertos al equipo del streaming cómo así también a la audiencia del envío.

Cómo fue la salida de Susana Roccasalvo de Masterchef Celebrity

El jurado de Masterchef Celebrity sorprendió a los participantes al cambiar la noche de última chance por una gala de eliminación. La consigna era comida coreana y Susana Roccasalvo se convirtió en la inesperada y nueva eliminada.

Cada cocinero tuvo que realizar un kimchi express y un bibimbap, y la periodista al presentar lo suyo le confirmó a los chefs que “su noche fue horrorosa”. “Me desestabilizó el anuncio del principio, que no era una noche de última chance. Y además vos me hiciste emocionar”, le confesó Roccasalvo a Wanda Nara, debido a su paso previo por la estación. Tras el final de la etapa de degustación, el jurado la llamó junto con Andy Chango. El músico no le dio “el beso de la muerte” a su compañera, pero de todas formas Martitegui anunció que Susana era la nueva eliminada de Masterchef Celebrity.

Embed - Susana Roccasalvo revive su salida y no pudimos aguantar la emoción | #MasterchefCelebrity

Germán comenzó la despedida, felicitando a Roccasalvo por haber llegado a esta altura del certamen, diciéndole que se va en una de las pruebas más difíciles y asegurándole que la quieren mucho más de lo que ya la querían desde antes. Betular se quebró en llanto al despedirse de Susana, en especial porque ella le hizo recordar la época en la que se juntaba con sus familiares a ver la televisión. “Conocerte fue un placer y estoy muy feliz porque hayas estado en Masterchef. Podés contar conmigo siempre”, le declaró el pastelero a la periodista.

Susana también se emocionó escuchando al jurado y a Wanda. La eliminada agradeció a la producción de Telefe, El Nueve y Masterchef Celebrity por todo y compartió una experiencia que tuvo su primer día en la competencia de cocina. “Los vi a ellos tres parados y dije ‘estos hombres no tienen ni idea de lo que significan en mi vida’", reveló Roccasalvo, para así dar a conocer que comió muchas veces con su pareja en el restaurante de Martitegui, que ha comido en los mejores lugares de Italia gracias a Donato y que disfrutó de los mejores dulces en la cocina de un hotel que dirigía Betular.

"Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, felices y muy privados”, les dijo Susana entre lágrimas al jurado de Masterchef Celebrity.