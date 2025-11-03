Los Tinelli, todos peleados: Juana no se habla con Cande y Francisco enemistado con su propio padre

Juanita Tinelli expuso en redes sociales la fuerte interna familiar del clan Tinelli tras denunciar que recibió amenazas que afectaron profundamente su vida y su vínculo con su familia. Según confirmaron en Puro Show, la joven modelo está fuertemente distanciada de su hermana Candelaria , mientras mantiene un trato más cercano con Mica Tinelli .

Además, Juanita se distanció de su padre, Marcelo Tinelli, a quien incluso dejó de seguir en Instagram, y se refugió en su madre, Paula Robles. En este contexto, Carolina Molinari amplió la situación: “Hace una semana me llegó una información de que Juana estaba peleada con el papá”.

“A raíz de esto, Cande también se distanció de Juana. Ahora, Marcelo la empezó a seguir a Juana en Instagram, pero Juana a él no”, apuntó la panelista. “El conflicto familiar es grande. Juana tampoco sigue a Cande”, agregó Molinari. Pampito completó: “Juana con Cande no se hablan. No tienen hoy ningún vínculo. Están peleadas. Con Mica, en cambio, está mejor la relación”.

image

image

Días atrás, Juanita realizó un contundente posteo en sus redes sociales denunciando una amenaza de muerte que recibió en su celular, la cual se extendía a toda la familia Tinelli. Tras recibir la amenaza, Juana se acercó a su madre, Paula Robles, y Marcelo Tinelli efectuó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. A la joven le otorgaron un botón antipánico y se inició un operativo de seguridad para toda la familia.

Según Laura Ubfal, la persona responsable de la amenaza sería “alguien externo, cercano” y conocido de la familia, cuyo motivo estaría vinculado al ámbito del fútbol y a decisiones recientes de Marcelo Tinelli, posiblemente relacionadas con su rol como expresidente de San Lorenzo.

La razón por la que Marcelo Tinelli se distanció de su hijo Francisco

El fuerte posteo de Juana Tinelli en su cuenta de Instagram el sábado donde denunció que fue amenazada destapó la interna en la familia del conductor Marcelo Tinelli. "Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo... Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Habar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad y por sobre todo un derecho", explicaba la joven con valentía.

image

Lo cierto es que en este contexto, ante la sorpresa que generó el dramático mensaje de Juana Tinelli, se conoció el motivo por el que Marcelo Tinelli estaría distanciado hace un tiempo de su hijo varón más grande, Francisco, de 27 años. Fue Luis Bremer en el programa Desayuno Americano quien explicó la razón que habría motivado una rispidez entre la relación de padre e hijo,

"El vínculo de Francisco con el padre no sería de cercanía desde que Francisco dijo ‘no voy a participar de un reality’. Esto es una versión que me llega", señaló el periodista este lunes en el programa que conduce Pamela David. Y agregó: "Laura Ubfal dice que la amenaza (que hizo pública Juanita) llega de alguien que la familia conoce muy bien y que tendría vinculación con alguno de los negocios del propio Tinelli".

La decisión de Francisco de no aparecer en el reality Los Tinelli que se estrenó en este 2025 habría sido al parecer un detonante en el vínculo entre los dos. Cabe recordar que el joven siempre fue de perfil bajo en los medios y comparte también la misma pasión por San Lorenzo de Almagro como su padre, quien renunció a la presidencia del club en 2022 y luego se alejó del día a día de la institución.