Sorpresa: la drástica decisión que Ángel de Brito tomó con Andrea Taboada

El conductor dejó entrever que su relación con la panelista cayó en desgracia luego de su salida de LAM.

La tensión entre Ángel de Brito y Andrea Taboada volvió a quedar expuesta en redes sociales y rápidamente generó repercusión entre los seguidores del mundo del espectáculo. En las últimas horas, la periodista compartió una captura de pantalla en su cuenta de X (ex Twitter) que evidenciaba que el conductor la tenía bloqueada . El gesto no tardó en viralizarse y reavivó el histórico conflicto entre ambos.

La publicación de la comunicadora fue breve pero suficiente para despertar curiosidad. “Bueno… buenas noches! #duermanbonito” , escribió junto a la imagen que mostraba que no podía ver el perfil del presentador. El mensaje generó una catarata de comentarios de usuarios que comenzaron a especular sobre el vínculo entre los dos mediáticos, quienes durante años compartieron pantalla en televisión .

Entre las respuestas apareció una seguidora que decidió ir directo a la fuente. La usuaria mencionó a De Brito y le preguntó públicamente si era cierto que había bloqueado a su excompañera de trabajo. Fiel a su estilo directo y con una dosis de ironía, el conductor no evitó la consulta y respondió sin rodeos: “Hace tres siglos” .

No es la primera vez que el conflicto entre ambos queda expuesto públicamente: en 2024, la propia Taboada ya había sorprendido a sus seguidores al revelar que el conductor la había bloqueado en la misma red social. En aquel momento también compartió una captura de pantalla que evidenciaba la situación y acompañó la publicación con un comentario irónico.

Taboada 2

Una pelea de larga data con Andrea Taboada

“Me bloqueó, yo no comprender. Hace varios días. Besos”, escribió entonces la periodista, en un tono que mezclaba sorpresa y humor. La publicación generó repercusión entre los seguidores del programa y reavivó las versiones sobre un distanciamiento definitivo entre ambos.

Lejos de negar el bloqueo en esa ocasión, el discípulo de Marcelo Tinelli respondió con una explicación inesperada que también dio que hablar entre los usuarios. “Estaría chupado y me equivoqué. Debe ser el tinto”, lanzó el conductor con humor, minimizando el episodio pero alimentando aún más la conversación en redes sociales.

La relación entre ambos periodistas comenzó a tensarse especialmente después de la salida de Taboada de LAM. Durante años, la panelista fue una de las figuras más reconocidas del ciclo y mantuvo una relación laboral cercana con el presentador, lo que hizo que el distanciamiento posterior llamara aún más la atención del público.