Andrea Taboada denunció a Fernanda Iglesias por agresiones: "Estábamos debatiendo y me pegó"

Fernanda Iglesias y Andrea Taboada

En medio de la reciente pelea mediática entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias, una tercera figura del periodismo del espectáculo decidió contar su propia experiencia con esta última. Andrea Taboada, panelista de larga trayectoria, revivió en una entrevista en Intrusos (América TV) un conflictivo episodio con Iglesias que marcó un antes y un después en su carrera profesional. La situación tuvo lugar en 2016, cuando ambas compartían el panel de Nosotros a la mañana, el ciclo que en aquel entonces conducía Fabián Doman por El Trece.

"Me llevaba relativamente bien con ella, no éramos amigas, pero teníamos una buena relación. Ella me pellizcaba por abajo de la mesa y me empujaba para que me calle", contó Taboada al recordar cómo empezaron los roces. Según relató, el hostigamiento físico se volvió insostenible hasta que decidió enfrentar la situación: "Me la banqué hasta que un día en un corte del programa le dije: 'Basta de pellizcarme y agredirme por abajo de la mesa para que no hable. Se terminó'".

Embed Andrea Taboada relató cómo fue que Fernanda Iglesias le pegó Pero la tensión no quedó ahí. Durante una de las emisiones en vivo, Andrea sufrió una agresión física que nunca olvidó. “Ella, en su verborragia, me hace así —dijo mientras mostraba el gesto de una cachetada en el rostro de Pablo Layús—, me pega en la cara. Ahí reacciono porque no podía entender que recibiera una cacheteada. Mi mamá me pegó de chica alguna vez y después nadie más”, narró, visiblemente movilizada por el recuerdo.