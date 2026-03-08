Floppy Tesouro preocupó a sus seguidores tras haber sido internada de urgencia: qué le pasó

La modelo brindó detalles sobre la afección que la aqueja: los médicos lograron estabilizar su situación en las últimas horas.

La modelo y mediática Floppy Tesouro generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar que se encuentra internada por un delicado problema de salud. Durante varios días había permanecido alejada de sus redes sociales, algo poco habitual para quien suele compartir gran parte de su rutina diaria con sus fanáticos. Finalmente, decidió contar qué le estaba ocurriendo y explicar el motivo de su ausencia.

A través de sus historias de Instagram, la ex Showmatch reapareció para comunicar que está internada en el Sanatorio Otamendi. En una serie de publicaciones, habló directamente con sus seguidores y detalló el cuadro médico que atraviesa. “Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: neuralgia del trigémino , muy doloroso”, escribió.

La confesión generó un fuerte impacto entre la gente, que desde hacía días se preguntaban por su silencio en redes. La modelo explicó que se trata de un problema de salud complejo que le provoca intensos dolores en el rostro . Sin embargo, buscó llevar tranquilidad y advertir que actualmente se encuentra bajo tratamiento y acompañada por profesionales.

Según contó, el equipo médico que la atiende logró estabilizar su situación mediante medicación y controles constantes. Tesouro aprovechó el momento para agradecer a quienes estuvieron acompañándola durante estos días difíciles. “Gracias a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”, afirmó en otra de sus publicaciones.

La hija y el marido de Floppy Tesouro la acompañan en la clínica

En medio de este momento delicado, la modelo también destacó el apoyo de su entorno más cercano. En particular, mencionó a su hija Moorea, de 9 años, quien estuvo a su lado durante la internación. En una de las imágenes que compartió se puede ver a la niña acercándole un vaso de agua mientras ella permanece en la cama del sanatorio.

“Mi enfermera preferida, ella me cuida”, escribió Floppy junto a la fotografía que enterneció a sus seguidores. La escena rápidamente generó cientos de mensajes de apoyo y cariño hacia la influencer. Otra de las personas que estuvo presente durante la internación fue su pareja, Salvador Becciu. En una imagen publicada por la propia Tesouro se lo puede ver tomándole la mano mientras ella permanece recostada en la habitación de la clínica. La modelo también dedicó unas palabras para él en medio de la situación.

“Teníamos otros planes para el cumple mes, pero acá estamos. En las buenas y en las malas ”, escribió, haciendo referencia a la celebración que pensaban compartir. El mensaje reflejó el apoyo emocional que recibió durante la internación y la importancia del acompañamiento en este momento.

Qué es la neuralgia del trigémino

El diagnóstico que enfrenta Tesouro es una afección que afecta a uno de los nervios principales del rostro. Este trastorno puede provocar dolores intensos, con punzadas o descargas eléctricas en distintas zonas de la cara, lo que suele requerir tratamiento médico y control especializado.