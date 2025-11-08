Todo mal: los detalles de la charla entre Juanita y Marcelo Tinelli tras el feroz comunicado

La modelo le pidió disculpas a su papá por su encendido posteo en redes, pero luego cortó toda comunicación y actualmente no tienen contacto.

Marcelo Tinelli atraviesa un momento complicado tras el descargo público de su hija Juanita , quien dejó entrever un fuerte distanciamiento con su padre y afirmó haber recibido una amenaza de muerte. La situación, por supuesto, generó alarma en su entorno familiar y mediático, mientras se especula sobre el impacto emocional que el conflicto tuvo en la vida cotidiana del conductor y empresario.

Yanina Latorre , en el programa "LAM" (América TV), brindó detalles de la conversación que mantuvo con la figura del streaming Carnaval, describiendo su estado como “muy caído” y afectado por la polémica con su hija. La periodista explicó que pudo comunicarse con él tanto por teléfono como mediante audios, y que el ex presidente de San Lorenzo estaba especialmente preocupado por el bienestar de Juanita y por comprender los motivos detrás de su descargo.

Según la comunicadora, a pesar de las versiones que hablaban de reproches entre padre e hija, la charla fue conciliadora. En principio, habría sido la propia modelo quien se contactó con su padre tras publicar su mensaje en Instagram, pidiéndole disculpas por la forma en que expresó su malestar. “Ella le dijo que había tenido un ataque de pánico y que estaba arrepentida” , precisó la periodista. Sin embargo, después del contacto inicial, la comunicación se interrumpió y no pudieron retomar el diálogo de manera inmediata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/1985468306376040704&partner=&hide_thread=false ''Tiene mil defectos, pero es un buen padre'': Yanina Latorre salió en defensa de Marcelo Tinelli, contó que Juanita ''nunca trabajó'' y que cuando se fue a París ''la mantuvo su papá'', además de asegurar que la hija del conductor ''quería armar quilombo''.@Observador1079 https://t.co/pO3pAKmEId pic.twitter.com/1ZDiV3Uoqb — MDZ Online (@mdzol) November 3, 2025

La preocupación del Cabezón no está vinculada con cuestiones económicas, sino con la situación familiar y la salud emocional de su hija. Ángel de Brito, también desde el mismo ciclo, aportó que Juanita suele actuar de manera impulsiva, lo que quedó reflejado en el descargo sobre su salud mental. “Armó un video llorando que subió a las redes cuando tuvo un problema. Es impulsiva, graba y sube cosas de las que después se arrepiente”, explicó el presentador, aportando más contexto.

Por qué Marcelo Tinelli limitó sus apariciones públicas

El respaldo familiar se divide entre ambos lados. La joven cuenta con el apoyo de su madre, Paula Robles; mientras que Marcelo recibe acompañamiento de otros miembros del clan, como su expareja Soledad Aquino. El respaldo fue clave para que el ex animador de "Showmatch" pudiera gestionar la situación con cierta contención, aunque la exposición mediática mantiene la tensión y dificulta la resolución inmediata del conflicto.

En paralelo, Tinelli prefirió mantener un perfil bajo y limitar sus apariciones públicas, evitando declarar sobre el tema y concentrándose en los contactos directos con su hija. Lo cierto es que el conductor, desde hace un tiempo, tiene dificultades para pagar los sueldos de los trabajadores que ofician en su productora y una serie de préstamos que pidió habrían vencido, por lo que los usurarios están al acecho.