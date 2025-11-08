Mientras cumple su condena, José Alperovich se casa con la ex Gran Hermano Marianela Mirra

El exgobernador de Tucumán, condenado a 16 años de prisión, contraerá matrimonio con la ganadora de la edición 2007 del reality en una ceremonia íntima.

El exsenador nacional y exgobernador de Tucumán, José Alperovich , quien cumple una condena de 16 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado , ha vuelto a captar la atención de la agenda pública, esta vez por un inesperado evento personal. Alperovich contraerá matrimonio con la mediática Marianela Mirra , exparticipante y ganadora de la edición 2007 del programa Gran Hermano, con quien mantiene una relación sentimental desde abril de este año.

La ceremonia civil está programada para el próximo 27 de noviembre y se llevará a cabo en el domicilio del exmandatario, ubicado en el barrio de Puerto Madero, donde actualmente cumple la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario y con uso de tobillera electrónica.

Fuentes cercanas a la pareja informaron que se tratará de un evento de carácter "íntimo", con una lista de invitados que oscilará entre las 20 y 30 personas .

alperovich domiciliaria.png La Justicia le otorgó prisión domiciliaria al ex gobernador.

El exgobernador ya se encuentra legalmente habilitado para concretar el enlace, dado que recientemente finalizó su proceso de divorcio con su exesposa, Beatriz Rojkes. Asesores legales del exmandatario han realizado las gestiones pertinentes para asegurar que el casamiento se realice conforme a la ley, a pesar de su condición de detenido.

Condena firme por graves delitos

La noticia del casamiento resalta en un contexto judicial complejo y delicado. José Alperovich fue declarado culpable y condenado el 18 de junio de 2024 por el juez Juan Ramos Padilla. La pena impuesta fue de 16 años de prisión por la comisión de nueve hechos graves: seis de ellos tipificados como abuso sexual agravado con acceso carnal y tres como abuso sexual simple (dos de estos últimos en grado de tentativa). Los delitos fueron cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.

El exsenador se encuentra cumpliendo el arresto domiciliario luego de que el magistrado le otorgara este beneficio. La decisión se tomó meses después de su ingreso a prisión, cuando Alperovich cumplió 70 años en abril y su defensa argumentó problemas de salud. Al momento de su reclusión en el Penal de Ezeiza, sus abogados citaron afecciones como hipertensión y problemas de movilidad para justificar la necesidad de controles médicos regulares.

A pesar de los intentos de su defensa por lograr su excarcelación, la Justicia ha mantenido la condena. La Corte Suprema de Justicia, a través de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti, rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa del exgobernador, declarándolo "inadmisible" y dejando firme la resolución de mantenerlo privado de su libertad.

José alperovich.jpg

La relación en un contexto controversial

La relación entre Alperovich y Marianela Mirra se hizo pública a fines de marzo del año en curso. Fue la propia Mirra quien, a través de sus redes sociales, confirmó el vínculo amoroso, abordando directamente las controversias que la rodeaban.

En una publicación, la exparticipante de Gran Hermano defendió su relación, negando enfáticamente las acusaciones de haber recibido dinero o tener vínculos ilícitos: “Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, escribió en su posteo.

Mirra 1.jpg

Además, Marianela Mirra expresó su apoyo incondicional al condenado exgobernador, manifestando su amor y creencia en él: “No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte”.

La confirmación de la fecha del casamiento se da mientras el exmandatario enfrenta el rechazo de la Justicia a sus peticiones de ser liberado. El exgobernador continúa cumpliendo su pena en el departamento de Puerto Madero, con el seguimiento electrónico pertinente.