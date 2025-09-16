La historia de amor de Marianela Mirra y José Alperovich que se consolida con la llegada de su bebé

Se confirmó el embarazo de la ex Gran Hermano y se suma un nuevo capítulo a la historia de esta polémica pareja.

Finalmente, se confirmó que Marianela Mirra está embarazada de José Alperovich , el exgobernador de Tucumán que actualmente cumple con una condena por abusar de su sobrina. La exparticipante de Gran Hermano y el exmandatario esperan su primer hijo juntos . La periodista Laura Ubfal fue la primera en difundir la noticia.

Luego, fue la propia Mirra quién se comunicó con Gastón Trezeguet. “Estoy esperando un bebé de José”, le dijo en un mensaje privado. Se trata de una de las parejas más polémicas y comentadas de la televisión argentina. Con casi treinta años de diferencia en edad, el político y la mediática iniciaron su relación hace más de dos décadas, aunque siempre la mantuvieron en secreto.

Tras varios idas y vueltas, hoy conviven en el departamento en Puerto Madero donde Alperovich cumple su condena a 16 años de prisión domiciliaria. Marianela es una figura mediática que saltó a la fama en 2007 tras participar en la cuarta edición de Gran Hermano, donde se consagró como la campeona más polémica en la historia del reality.

image

Tiempo después volvió a estar en el foco de la atención luego de ser señalada como la tercera en discordia de uno de los romances más comentados de la televisión argentina. En pleno noviazgo de Jorge Rial con La Niña Loly, Mirra filtró los mensajes privados que mantenía con el conductor.

Por su parte, José Alperovich, de 70 años, será padre por quinta vez mientras cumple una condena de 16 años por abuso sexual. El exgobernador de Tucumán, cargo que ejerció entre 2003 y 2015, fue denunciado en 2019 por su sobrina y exasesora que lo acusó de nueve hechos de abuso ocurridos entre 2017 y 2018 en Buenos Aires y en Tucumán.

La polémica relación de Marianela Mirra y José Alperovich

En 2024, la Justicia lo encontró culpable a José Alperovich de dos hechos de tentativa de abuso sexual y de seis abusos sexuales agravados por lo que fue condenado a 16 años de prisión. Si bien inicialmente cumplió parte de la pena en la Unidad Residencial 1 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, en el último tiempo se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

image

Cabe señalar que Alperovich tiene cuatro hijos con su exesposa, la senadora Beatriz Rojkés. Ambos fueron imputados este año por el fiscal federal Guillermo Marijuan en una causa por enriquecimiento ilícito. Aunque en varias oportunidades circularon rumores de romance, Marianela Mirra se encargaba de negarlos. Lo cierto es que el vínculo salió a la luz recién cuando el exgobernador tucumano comenzó a cumplir su condena en la cárcel de Ezeiza.

Si bien no hay demasiados detalles sobre cómo se conocieron, las publicaciones en redes sociales de Mirra permitieron reconstruir parte de la historia. Durante dos décadas la relación se mantuvo en secreto, hasta que Jorge Rial la expuso públicamente. En abril de 2025, en su programa Argenzuela, el conductor reveló: “Entre las visitas que él recibe, hay una que llama mucho la atención porque es una cara muy conocida. Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano, ella es una de las visitas habituales a la cárcel para ver a Alperovich”. Además el conductor agregó que en Tucumán el vínculo era un secreto a voces: “Todo el mundo sabe de esta relación cercana de Alperovich y Mirra. Por lo menos desde el 2009”.

Tras esa revelación, fue la propia Mirra quien confirmó el romance en redes sociales: “Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”. Incluso compartió imágenes de las cartas que el ex mandatario le enviaba desde prisión. En una de ellas, Alperovich le escribió: “Gracias por estar en las buenas y en las malas. Vos me das fuerza, alegría y ganas de vivir. Mi sueño es que estés siempre a mi lado. Te amo mucho, Male”.

image

En mayo de 2025, la pareja atravesó su primera crisis pública. A través de sus redes, Mirra anunció la separación y dio más detalles de una relación que ya llevaba años. “Sólo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto. Quise acompañar a la persona que amo por años, pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual es una pena enorme”, escribió en redes sociales.

En ese momento, recordó: “¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si estaba bien o mal”. Tiempo después, Marianela Mirra le confesó a Gastón Trezeguet: “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”. Hoy Mirra y Alperovich conviven en Puerto Madero y, según reveló la periodista Laura Ubfal, esperan su primer hijo a través de un procedimiento de inseminación artificial.