Picante: Marti Benza confirmó su nuevo romance y aclaró si le fue infiel a Luli González

La influencer y figura de Olga posteó una foto en la que dio a conocer su nueva relación con Martu Ortíz, algo que se venía rumoreando desde hacía varias semanas.

Después de meses de rumores y especulaciones, Marti Benza confirmó públicamente su relación con Martu Ortiz mediante un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram. Entre las imágenes, la que más llamó la atención fue una en la que se la ve a la blonda abrazando y besando a su nueva pareja en la mejilla mientras ambas descansaban sobre el césped , reafirmando la buena sintonía que venían mostrando en privado y en público.

La complicidad entre ellas ya había despertado sospechas en varias apariciones públicas. Durante los Premios Ídolo 2025, asistieron juntas y se mostraron muy unidas a lo largo de toda la ceremonia, aunque en ese momento ninguna quiso confirmar el romance . El silencio de la figura de Olga se prolongó hasta la publicación del “dump” en la plataforma, que disipó por completo todas las dudas sobre su vínculo.

La confirmación definitiva llegó con un comentario de Ortiz en la publicación: “Mi amooor” , sellando así lo que su público esperaba desde hacía meses. Los seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y felicitaciones: “Muy hermosas. Más fotos juntas”, “Te amo y amo que seas feliz” y “Marti se permitió ser libre este año” , entre otros, destacando la felicidad de la pareja y la liberación de la influencer tras un año complicado.

El año pasado estuvo marcado por el final de Martuli, el vínculo que Benza mantenía con Luli González desde hacía cuatro años. La ruptura se anunció en junio de 2024 mediante un video en el que explicaban que “no se estaban haciendo bien”, dando por terminado un vínculo de larga duración que había sido muy mediático. Tras ese alejamiento, comenzaron a circular rumores sobre una posible infidelidad de Marti, debido a su creciente cercanía con Martu en distintos espacios laborales y sociales.

Marti Benza salió a aclarar que tenía "una relación abierta"

Esos rumores se intensificaron porque las actuales novias, quienes trabajaban en el mismo canal de streaming, continuaron apareciendo juntas en transmisiones, salidas y eventos. Aunque ninguna de las partes confirmó en su momento los comentarios sobre una infidelidad, la cercanía constante alimentó las teorías y contribuyó a la expectación del público.

Poco después de la postal, Marti aclaró que todo se trató de malentendidos y que la relación anterior con Luli era abierta. “Con Lourdes desde la mitad del 2023, cuando estábamos juntas, teníamos una relación abierta y fue algo que habíamos decidido entre las dos porque veníamos mal. Yo también en ese año estuve con muchos problemas personales y cuando la gente me lo subestima, entiendo porque yo nunca salí a contar qué me pasó, pero no lo digo para victimizarme”, explicó la creadora de contenido.

La figura de Olga también quiso dejar en claro que no hubo intención de lastimar a nadie y que asumió responsabilidades de manera privada. “Nunca en mi vida jugaría con la salud mental. Si lo cuento es por algo. Me hice cargo con la persona que me tenía que hacer cargo, que fue con Lu, con la que teníamos la relación. Obviamente hice cosas mal, pero con Lu teníamos una relación abierta y quizás sí fue mi error, y que yo soy culpable”, concluyó.