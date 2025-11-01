Bomba: una famosa modelo confirmó su romance con un ex jugador de Boca

A un mes de haber oficializado su romance con Darío Cvitanich , la modelo Ivana Figueiras decidió romper el silencio y hablar por primera vez sobre su vínculo con el exfutbolista, quien se separó recientemente de Chechu Bonelli tras 14 años de relación y tres hijas en común.

Desde que ambos confirmaron su relación, no faltaron los rumores de infidelidad ni las especulaciones sobre cuándo comenzó realmente el vínculo. Sin embargo, la mediática eligió enfrentar las versiones y habló con un tono relajado en el marco de una entrevista con el programa "Intrusos". “ La verdad es que estoy muy contenta con mi vida . Muy feliz”, aseguró, con una sonrisa que dejó entrever su buen momento personal.

Consultada sobre cómo conoció al ex delantero de Banfield y Boca, la famosa no escatimó en elogios. “Todo fue por amigos en común. Es muy obvio cómo me conquistó. Es hermoso . Es muy bueno y divino”, expresó, explicando que la conexión entre ambos fue inmediata. Al mismo tiempo, cuando le preguntaron si ya podía definirse como un noviazgo formal, Figueiras prefirió mantener la cautela, aunque no negó el vínculo: “No sé si usaría la palabra ‘noviazgo’, pero todo re bien. Muy bien, muy feliz”.

Ivana Figueiras 2

La notera fue más allá y le recordó que en redes sociales ya se dedican “te amo”. Ivana, entre risas, repitió su respuesta con la misma soltura: “Pero todo re bien, la verdad. Muy bien, muy feliz”. Pese al entusiasmo por este nuevo capítulo en su vida, la hija del presidente de Laboratorios Richmond reconoció que la exposición mediática no siempre le resulta fácil.

“Estuve en otras épocas muy expuesta, siempre por cosas externas. Parece que lo tengo que tratar con la psicóloga”, comentó entre risas, aunque advirtiendo que la presión pública en las últimas semanas la tiene a maltraer. Mientras tanto, los protagonistas del romance disfrutaron de su primer viaje juntos por Europa, una escapada romántica que consolidó la relación. En redes, ambos compartieron postales del recorrido, donde se los ve relajados y sonrientes. “La pasamos increíble. Estuvo bárbaro”, resumió.

Qué dijo Ivana Figueiras sobre su vínculo con Chechu Bonelli

Por supuesto, no pudo evitar las preguntas sobre su vínculo con Bonelli y los rumores de que habría sido “la tercera en discordia” que causó la ruptura. La modelo, en ese sentido, fue tajante: “Siempre molestan esas cosas, pero cuando uno está tranquilo con uno mismo, sabés cómo son las cosas. Estamos tranquilos, que fluya. No quiero meterme en ningún lío y no tengo nada en contra de nadie”.

Sobre las publicaciones que la periodista deportiva realizó en plataformas luego de la separación, Ivana prefirió no profundizar. “No, por favor, no me pregunten de eso. No me quiero meter en ningún lío, nada. No tengo nada en contra de nadie, de verdad ”, insistió. De esta manera, Figueiras les puso fin a las especulaciones y dejó en claro que atraviesa una etapa de plenitud tanto personal como afectiva. “La estoy pasando bárbaro", repitió.