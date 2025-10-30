La primera foto de Nico Vázquez y Dai Fernández juntos que confirma su relación

En el programa Salvese Quién Pueda revelaron las primeras imágenes y contaron cuáles son los planes que tienen a futuro.

Lo que era un secreto a voces fue revelado. Finalmente Nicolás Vázquez encontró el amor después de haber roto su vínculo amoroso con Gimena Accardi , por una infidelidad que terminó de desgastar la relación, en su compañera de trabajo Dai Fernández con quien inició una nueva etapa amorosa.

Luego de una entrevista donde confirmó públicamente que la vida los encuentra desde otro lugar, ambos empezaron a hacer salidas en conjunto. “Por fin. A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, finalmente empezaron a mostrarse. Se los ve cada vez más unidos, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen a muchos lugares ”, reveló Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda.

“Ahora se van en unos días a Filadelfia (Estados Unidos) para correr la carrera más importante, la carrera de Rocky . Van con un productor y dos chicos del equipo de la obra ”, dijo sobre un viaje que tienen programado realizar.

Durante el programa dieron detalles del viaje: “Van a encontrarse con el equipo de Sylvester Stallone, porque el propio Stallone va a venir a ver Rocky a la Argentina. La negociación está muy avanzada”.

Sobre las imágenes que se conocieron los periodistas analizaron: "A él se lo ve feliz. Ya no es raro verlos juntos. Comparten los días en ambas casas”.

Nico Vázquez reveló cuándo empezó a enamorarse de Dai Fernández

Una nueva huella es la mejor forma de ir borrando la anterior. Y eso es lo que está haciendo Nico Vázquez, porque ya no se habla tanto de su ex, Gimena Accardi, como tampoco es un tema de debate quién le fue infiel a quién. Ahora lo que importa es cómo nació el amor que inició con su compañera de elenco, Dai Fernández.

Está claro que, por el momento, no hay un 100% de reciprocidad, dado que la actriz no reconoció, al menos no lo hizo públicamente, haber comenzado un romance con Nico. Igual, considerando la actitud que mostró él, mucho ya no tiene para decir porque el actor ya lo dijo prácticamente todo.

Cómo nació el amor entre Nico Vázquez y Dai Fernández

Una cosa es la amistad y otra es el amor. Hay una frase que afirma que no existe la amistad entre el hombre y la mujer si en el medio hay algún tipo de atracción física, y pareciera que Nico rompió esa barrera cuando tocó fondo sentimentalmente.

Nico Vázquez- Umma- Portada

“Ella fue un recontra apoyo importante”, dijo Nico, en referencia a la banca que sintió de su ahora nueva novia, entonces simple compañera de trabajo. El anuncio de su separación de Gimena Accardi, si bien fue en buenos términos y era un tema que venía de había tiempo, le había pegado fuerte. Y ahí estaba Dai, para contenerlo.

“Para mí fue fundamental, porque uno se acompaña como amigo, sabés que tenés a esa persona que te está escuchando y es hermoso sentirte contenido. Y además, siendo famoso, es muy difícil tener a alguien donde vos puedas estar contenido, tenés que confiar mucho”, explicó. Pero sin dejar de reconocer que “en ese momento surgió un vínculo muy fuerte”.

No te diré que me gustás, pero habrá señales

A pesar del bajón de su separación y la depresión típica de esos momentos, Nico Vázquez encontró buenos oídos en su compañera y algo más que eso. “Para mí, lo raro es cuando te empezás a ver desde otro lugar. Y hasta te lo preguntás: ‘Es mi amiga, mi mejor amiga’. Hasta que en un momento decís ‘me está pasando algo… y a vos también. ¿Qué hacemos? ¿Lo vivimos o nos castigamos?’”, analizó el protagonista de Rocky.

Y desde ese lugar empezaron a dejar brotar lo que estaba contenido entre ambos y ahora, un poco más afirmados en tiempo y espacio, empezaron a largarse en público. Por ahora, y con mayor énfasis, Nico Vázquez:

"Con Dai Estamos bien, desde hace muy poquitos días"

"Ni nosotros entendemos qué está pasando"

"Si fuera por mí no hubiese dicho nada"

"Me gustaría poder caminar con ella por la calle"



"Con Dai Estamos bien, desde hace muy poquitos días"

"Ni nosotros entendemos qué está pasando"

"Si fuera por mí no hubiese dicho nada"

"Me gustaría poder caminar con ella por la calle"



— América TV (@AmericaTV) October 15, 2025

“Es también por una cuestión de respeto. No puedo negar algo que estoy viviendo porque si mañana me ves con ella caminando en un lugar, soy un mentiroso. Es difícil. Pero lo voy hablando de a poquito y estamos bien”, dijo. Y fue contundente cuando miró al pasado: “Hace cuatro meses la estaba pasando mal y ahora, estoy tratando de sentirme bien”.