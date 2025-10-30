La relación de Wanda con la banda narco criminal brasileña

El conductor Mariano Iúdica hizo revelaciones sobre el vínculo que tuvo la artista con el Comando Vermelho.

Rio de Janeiro, Brasil se ha llevado la mirada en los últimos días con el operativo de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado, principalmente contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones más fuertes en el territorio. En medio de los enfrentamientos que sembraron muertos en dicha ciudad, el conductor Mariano Iúdica reveló un dato particular que úne al mundo del espectáculo nacional.

Según contó el conductor el comando que busca ser desbaratado fue quien le garantizó a Wanda Nara la realización del videoclip de la canció n "O Bicho Vai Pegar" . “Al tipo que buscan por USD 18.000 es quien ayudó a Wanda Nara a hacer este videoclip”, dijo haciendo referencia a Edgard Alves Andrade, apodado como “Doca” o “Urso” , quien es uno de los líderes de la banda.

Sumado a esto, Iúdica reveló: “Todo el operativo para grabar este videoclip lo garantizó el Comando Vermelho. Hay que garparles, por supuesto, y a parte un poco de cholulismo como tenía Escobar Gaviria . Que se sepa que yo apadriné a esta chica en su video”, dijo explicando también que la banda garantizó la seguridad.

“Esto no es una villa de Argentina, no es la 11-14, esta es La Rosinha y este video se hizo porque quiso el Comando Vermelho. Lo mismo le pasó a Michael Jackson cuando fue a filmar, a una publicad del mundial. También la producción de Rápidos y furiosos”, dijo Mariano.

Cabe recordar que el video fue estrenado en febrero de 2024 luego de haber sido filmado junto a un equipo numeroso que viajó a la ciudad para conseguir las imágenes del lugar. En aquella oportunidad fue acompañada por su expareja Mauro Icardi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1753171814090527141&partner=&hide_thread=false Wanda Nara sacó su segundo tema, “O BICHO VAI PEGAR”



Qué les pareció? pic.twitter.com/0AWGFASxay — fefe (@fedeebongiorno) February 1, 2024

Wanda Nara se lamentó haber dejado a Maxi López y explicó el por qué

MasterChef Celebrity sigue teniendo el condimento especial de los reiterados chicaneos entre la conductora Wanda Nara y el participante Maxi López, quienes formaron una familia, tuvieron hijos, y se separaron por un escándalo de infidelidad que hoy pareciera haber sanado debido a que comparten una gran cantidad de momentos juntos.

Durante la edición de este miércoles fueron protagonistas de un nuevo tenso cruce que apasiona a los seguidores de la empresaria. Es que cuando el participante estaba cocinando unas brochette para entregar ante los jurados con la intención de deleitarlos, su expareja se acercó a la isla para hablar con él. Sorpresivamente Wanda apuntó: "Yo no entiendo por qué te dejé, mirá lo bien que cocinas", dijo causando un silencio en el estudio.

Ante esto, López afirmó: "Era la motivación justa". Rápidamente Wanda lo aconsejó con una indirecta en el medio: "Queda poquísimo, metele porque vos sos medio lento para todo, no te podés ir en la segunda gala, sería un papelonaso".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/1983351273274613955&partner=&hide_thread=false Wanda Nara y otro “picante cruce” con Maxi López en #MasterChefCelebrity

“Yo no sé porque te dejé Maxi , mira lo bien que cocina “

Que Opinas ? pic.twitter.com/LtO2v1YWM4 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) October 29, 2025

Luego siguió preguntando con más palitos en sus frases: "Yo quiero que seas sincero una vez en nuestra relación y me digas para vos quién se va hoy, sinceridad, un nombre tirá". A pesar de la insistencia de la conductora, Maxi se negó a mencionar a algún compañero del reality.

Llegado el momento de presentar el plato ante los jueces, Wanda soltó: "Muda yo, lo desconozco. Igual que diga maní o comida oriental, siento que todo es una mojada de oreja para mí, lo sentí así. ¿Estuviste comiendo por oriente vos también?".