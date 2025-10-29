Wanda Nara se lamentó haber dejado a Maxi López y explicó el por qué

La conductora de MasterChef Celebrity volvió a lanzar indirectas para su expareja durante la edición de este martes.

MasterChef Celebrity sigue teniendo el condimento especial de los reiterados chicaneos entre la conductora Wanda Nara y el participante Maxi López , quienes formaron una familia, tuvieron hijos, y se separaron por un escándalo de infidelidad que hoy pareciera haber sanado debido a que comparten una gran cantidad de momentos juntos.

Durante la edición de este miércoles fueron protagonistas de un nuevo tenso cruce que apasiona a los seguidores de la empresaria. Es que cuando el participante estaba cocinando unas brochette para entregar ante los jurados con la intención de deleitarlos, su expareja se acercó a la isla para hablar con él. Sorpresivamente Wanda apuntó: " Yo no entiendo por qué te dejé , mirá lo bien que cocinas", dijo causando un silencio en el estudio.

Ante esto, López afirmó: "Era la motivación justa ". Rápidamente Wanda lo aconsejó con una indirecta en el medio: "Queda poquísimo, metele porque vos sos medio lento para todo , no te podés ir en la segunda gala, sería un papelonaso".

Luego siguió preguntando con más palitos en sus frases: "Yo quiero que seas sincero una vez en nuestra relación y me digas para vos quién se va hoy, sinceridad, un nombre tirá". A pesar de la insistencia de la conductora, Maxi se negó a mencionar a algún compañero del reality.

Llegado el momento de presentar el plato ante los jueces, Wanda soltó: "Muda yo, lo desconozco. Igual que diga maní o comida oriental, siento que todo es una mojada de oreja para mí, lo sentí así. ¿Estuviste comiendo por oriente vos también?".

MasterChef Celebrity: Una cebolla dejó afuera a Esteban Mirol

Esteban Mirol se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity. Un plato de cerdo con puré fue el motivo suficiente para que el conductor de Telefe Noticias se quedara fuera de las cocinas más famosas del país.

El jurado desafió a los participantes que quedaron en la cuerda floja a lucirse en la cocina agridulce. “Tiene que ser un plato libre que sí o sí contenga alguna fruta”, especificó Germán Martitegui.

Mirol preparó un plato al que llamó “cerdo mimoso con puré” y que aprovechó para confesar que justamente es mimoso. La preparación contó con mucha miel y cebollas en conserva, batata, vino y cebolla caramelizada.

La devolución del jurado no fue la mejor y coincidieron en que el plato no fue lo mejor. “El plato no cierra”, le dijo Donato de Santis al periodista y remarcó que lo agridulce no estaba presente.

Por su parte, Damián Betular opinó que faltó tiempo de cocción a la salsa para lograr la evaporación del vino. En tanto que Martitegui retomó el exceso de cebolla, que casi nadie lo hace procesada y determinó que era “un puré sin gracia”.

Fue así que Esteban quedó entre los 3 peores platos junto a Julia Calvo y Miguel Ángel Rodriguez a quienes el jurado criticó por el exceso de dulce y la salsa, respectivamente.

Finalmente se comunicó que Mirol se convertía en el segundo eliminado de las cocinas de Telefe. “Gracias por haberme invitado. Las cosas salieron mal y acepto la decisión. Recibí siempre los mensajes de ustedes y tomé muy en serio MasterChef”, se despidió el periodista.