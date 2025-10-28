MasterChef en Cipolletti: la visita del jurado Germán Martitegui y su experiencia culinaria

El destacado chef argentino estuvo en la ciudad rionegrina y se fue maravillado, y con la panza llena. Las razones de su visita.

Germán Martitegui, jurado de MasterChef, grabó en Cipolletti un episodio de la nueva temporada de su programa.

Con motivo del aniversario de Cipolletti , semanas atrás LMC destacó entre tantos proyectos pujantes un emprendimiento familiar de frutos secos que acaba de recibir el certificado de “libre de gluten” y que procura aportar un “valor agregado” a su producción con la incorporación de nuevas maquinarias y tecnologías.

Pues bien, en otra clara demostración de ese crecimiento, ahora la chacra donde funciona Nogallia fue visitada nada menos que por Germán Martitegui , el reconocido chef argentino y jurado de MasterChef , uno de los programas más vistos de la televisión argentina.

¿A qué vino?, quizá se pregunten los lectores. Responde Virginia de Jong , la cara visible del establecimiento rural:

“Ellos buscaban productores de almendras en esta zona, le pasaron mi contacto y les copó la idea a la producción del programa Proyecto Tierras, que salió el domingo en Telefé en el inicio de una nueva temporada. Fue un reconocimiento muy lindo para nosotros, vernos en la tele, en un medio nacional, siendo que hacemos todo desde la humildad, amor y dedicación fue muy fuerte”, contó la emprendedora local a este medio.

Martitegui en Cipolletti Germán Martitegui, jurado de MasterChef, junto a Virginia, la emprendedora de frutos secos cipoleña.

Las intimidades de la visita del jurado de MasterChef a la región

Sobre cómo la pasó, qué comió una de las figuras televisivas del mundo de la cocina y los pormenores del encuentro, que requirió un gran despliegue de cámaras y movilizó a todo un equipo periodístico desde Buenos Aires, la mujer reveló:

“Esto fue el 5 de octubre, llegaron desde las 8 de la mañana la gente de la producción y Germán vino alrededor de las 10. Estuvieron hasta las 12.30, aproximadamente. Les encargamos empanadas de una conocida casa de acá y se fueron volando a San Martín de Los Andes”, contextualizó la comerciante.

“El se mostró muy simple, amoroso. Contó que es bastante tímido, que después de la pandemia salir a la calle y que todos lo reconozcan fue como un schok importante y que ya se familiarizó con eso”, lo elogió desde la chacra ubicada cerca de la Isla Jordán.

Por supuesto que no faltaron las perlitas ni las delicias de la casa. “Probó todo lo que hacemos, le encantaron las almendras nuestras. Nos preguntó si hacemos envíos para encargarnos desde Buenos Aires. Mi mamá se le prendía y lo abrazaba y hasta Milo, el perro, se encariñó con él cómo se ve en los videos”, redondeó Virginia con una sonrisa.

Martitegui visitó una chacra cipoleña productora de frutos secos

El posteo en Instagram y el video del programa

“Este domingo se estrena la quinta temporada de @proyectotierras y tenemos el honor de contarles que @germanmartitegui y todo su equipo visitaron nuestras tierras y seremos parte del programa.

Fue una experiencia increíble abrirles las puertas, compartir nuestra historia y mostrar todo lo que hacemos con tanto amor y dedicación.

Gracias de corazón por elegirnos para ser parte de este hermoso proyecto que pone en valor el trabajo, la tierra y las personas detrás de cada producto.

Los esperamos a todos este domingo, después de Masterchef Celebrity, para disfrutar del capítulo y revivir juntos esa jornada tan especial”, publicaron en la cuenta de Instagram de Nogallia, días pasados, previo a que se emita el programa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nogallia Almendras Nueces (@nogallia)

El video para verlo:

Embed - ¡Nueva temporada de PROYECTO TIERRAS! - Episodio 01: Neuquén y Cipolletti (26/10/25)

Así es la casa ecológica de Germán Martitegui

En las últimas horas, un artículo de la revista Caras señala que el reconocido chef argentino, eligió un estilo de vida diferente para sus momentos de descanso. En una isla del Delta del Tigre, construyó una increíble casa ecológica que se destaca por su diseño rústico, el uso de materiales naturales y la ausencia de electricidad y agua corriente.

Según se conoció, la propiedad del jurado de MasterChef Celebrity está ubicada en una zona de acceso restringido, a la que solo se puede llegar en lancha. Esta condición refuerza el aislamiento del entorno urbano y permite una experiencia de vida más vinculada al paisaje. La casa fue pensada para funcionar sin conexión a los servicios tradicionales.

Martitegui casa Martitegui, en su casa en el Delta de Tigre.

La construcción se realizó con materiales como madera y fibras naturales, que se integran visualmente al entorno del Delta. El diseño de la casa de Germán Martitegui prioriza la ventilación cruzada, la luz natural y la funcionalidad de cada espacio. No hay artefactos eléctricos ni instalaciones convencionales, lo que genera una dinámica basada en la simplicidad.

El interior de la vivienda mantiene una estética sobria, con muebles de líneas simples y colores neutros. La cocina está equipada con utensilios básicos y se adapta a las condiciones del lugar. Además, el dormitorio y el área de descanso siguen el mismo criterio, con materiales livianos y disposición práctica.