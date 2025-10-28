El ácido comentario de Ivana Icardi a Wanda Nara: "Hay madres que solo paren"

La hermana de Mauro Icardi lanzó un duro mensaje a través de sus historias de Instagram donde saludó a Isabella Icardi por su cumpleaños.

Isabella Icardi recibió una gran cantidad de mensajes a través de las redes sociales por su cumpleaños que fue celebrado el fin de semana en un evento lujoso que preparó su familia para celebrar. Entre los mensajes que se hicieron públicamente, estuvo el de Ivana Icardi , hermana de Mauro Icardi quien es el padre de Isa producto de la relación que tuvo con Wanda Nara .

En un extenso escrito publicado en las historias de Instagram dejó un emotivo mensaje para la niña que se transformó en críticas para la empresaria. “Que tengas un muy feliz cumpleaños. Me encantaría poder llamarte o saludarte, mucho más este año que has vivido cosas que no mereces. Algún día crecerás y podrás sacar tus conclusiones ”, comenzó relatando.

“Aunque nos hayamos visto solamente dos veces y una haya sido por videollamada, es decir que casi ni me conozcas... T enés un lugar en mi corazón como todos mis sobrinos ”, dijo en su escrito y agregó en otra parte del escrito que demandó dos publicaciones: “También entenderás, cuando seas más grande, que hay adultos que siguen comportándose como niños y que hay madres que solo paren , pero no saben ser madres, ni buscan dejar de lado su egoísmo ni su afán desmedido de protagonismo. Lamentablemente, Isa, esas madres a las que se las llama narcisistas, raramente cambian”.

Ivana Icardi-Isabella

Luego expresó su deseo y apuntó sobre la relación de sus padres: “Te deseo que seas feliz, muy muy feliz. Que Dios te dé la fortaleza para afrontar todo lo que te tocó vivir de tan pequeña. Los papás y mamás se separan, y en este siglo, es muy normal separarse si la pareja no es feliz. Y también es normal que mamá o papá tengan nueva pareja. Y sé que aprecias a la pareja de tu papá, aunque te hagan sentir culpable si lo transmites. He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente, no te lo han permitido”.

En otra historia, la hermana de Mauro tuvo que frenar las críticas realizando otra publicación en sus historias de Instagram: “Mis historias llevan una hora publicadas y ya me están masacrando. Ya entiendo por qué defienden a quien defienden. Cómo les parece tan errado que yo hable según ustedes ‘mal’ (solo cuento la realidad) de una mujer que lleva un año ejerciendo violencia vicaria, pero la defienden. Y cuando ella misma defenestra al propio padre de sus hijas lo aplauden?”.

Cerca del cierre de su escrito, sumó: "Lógica no encontrada. Avancen en la vida, hay madres malas, asúmanlo. Los adultos que se dan cuenta tras años de terapia, viven más felices. Prueben, a ver i es u problema. Esa lealtad solo por ser "familia" cuando te destrozan la vida, aunque sucede, es tan común como paleolítica".

Ivana Icardi - Isabella 2

Ivana Icardi-Isabella-3

El conmovedor mensaje de Mauro Icardi lejos de su hija el día de su cumpleaños

Isabella Icardi, hija del futbolista Mauro Icardi y Wanda Nara, vivió un día emocionante en la celebración de su cumpleaños rodeada de su familia de ambas partes. Sin embargo la lejanía y los conflicto judiciales que atraviesa la expareja privaron al jugador a presenciar el festejo realizado a puro lujo.

A pesar de esto su padre no dudó un segundo en compartir públicamente el cariño que tiene para la niña que festejó con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. “Feliz cumple, Isi”, comenzó en su escrito el delantero que actualmente vive en Turquía.

“Hoy, 27 de octubre, cumple años mi pequeña gran Princesa. 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca”, escribió en sus historias de Instagram junto a una ilustración de un padre caminando de la mano con su hija.

Icardi-Hija-Cumpleaños

Luego, sumó en su sentido mensaje: “Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos, ‘Pepita’. Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido”

Para cerrar su mensaje afirmó que pronto volverán a reencontrarse: “Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te amo con todo mi corazón”.