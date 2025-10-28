El mal momento de Eugenia Tobal: pidió orar por la salud de un integrante de su familia

La actriz compartió en sus redes sociales su preocupación por el estado de salud de uno de sus seres más queridos.

La actriz Eugenia Tobal está atravesando un delicado momento personal que la alejó momentáneamente de la adrenalina de los estudios de grabación. La participante de MasterChef Celebrity se encuentra profundamente conmovida y angustiada debido al complejo estado de salud de su fiel compañero, su perro Romeo, un ejemplar de raza maltés que se convirtió en un pilar fundamental para su vida.

En las últimas horas, la artista tuvo que dividir su atención entre los exigentes horarios de grabación del popular reality de cocina y su pequeño can, quien, al parecer, está afrontando un delicado estado de salud.

Romeo, un maltés de raza pequeña, ha acompañado a Tobal durante años, siendo testigo de los momentos más importantes de su vida. Recientemente, presentó complicaciones que requirieron atención especializada, lo que encendió las alarmas de la actriz, quien no ha dudado en priorizar el bienestar de su peludo amigo.

image

La angustia de la actriz se hizo palpable a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje cargado de emoción y preocupación, pidiendo a sus seguidores que enviaran buenas energías para la pronta recuperación de su mascota. “Vamos a salir de esta. Te necesito”, escribió la artista junto a una imagen que compartió en las historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram.

Allí, se la puede ver junto a su mascota, mientras lo sostiene entre sus brazos. Las palabras de Tobal reflejaron el profundo vínculo que los une, describiendo a Dragón Blanco no solo como una mascota, sino como un miembro esencial de la familia.

La historia del perro de Eugenia Tobal

Tras el posteo, inmediatamente, la comunidad de seguidores de Eugenia Tobal se volcó a brindarle apoyo incondicional. Numerosos mensajes de aliento y deseos de pronta mejoría inundaron sus publicaciones, demostrando la empatía del público ante el dolor que significa ver sufrir a un ser querido, especialmente a la mascota de toda la vida.

image

Eugenia Tobal conoció a su actual pareja y padre de su hija Emma, Francisco García Ibar, en 2017 en un campo canino propiedad del empresario. Ese día el perrito cobró protagonismo y se convirtió en el cupido entre ambos. “Romeo fue el celestino porque conocí a Fran gracias a él. (...) Yo quería que mi perro viviera la experiencia de compartir en manada porque es un maltés que vivía a upa mío, en un departamento. Le escribí a Fran varias veces por Instagram y le decía que iba a ir, pero no iba (risas). Hasta que un día, después de algunos meses, llevé a mi perro que pasó la evaluación y parece que yo también (risas)”, comenzó diciendo en una entrevista que concedió para La Nación.

En este contexto, contó que ella no tenía intenciones de tener un vínculo que exceda lo comercial: “Tuvimos buena onda, pero yo estaba en otra, muy cegada con otras cosas, venía de otra relación y hasta evaluaba la maternidad sola. Y la vida cambió todo. Empezamos a charlar y nos hicimos amigos; no fue inmediato. Con el tiempo nos fuimos conociendo y nació el amor”.