Un hater mandó a "bajar de peso" a Griselda Siciliani tras opinar de política y su respuesta fue fulminante

La actriz se cruzó con una usuaria en Instagram luego de las elecciones y su respuesta se volvió viral al instante.

La actriz y protagonista del mega éxito de Netflix -Envidiosa-, Griselda Siciliani salió al cruce de quienes la cuestionan por opinar de política en sus redes sociales . Todo ocurrió este lunes, después de que la artista expresara su desilusión por los resultados de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

La artista subió una cita a la canción “Superhéroes”, de Serú Girán: “Hay un horrible monstruo con peluca que es dueño en parte de esta ciudad de locos. Hace que baila con la banda en la ruta, pero en verdad les roba el oro”.

Fue entonces que una usuaria le comentó en un mensaje privado de Instagram: “Siciliani, ¿por qué no ocupás tu tiempo en bajar de peso en vez de criticar al presidente Milei? Si te molesta que te gobierne un presidente que no es kirchnerista, te podés ir a vivir a Venezuela”.

image

image

“¿Y esta?”, preguntó totalmente desconcertada la actriz. Acto seguido, respondió con un video donde se la ve bailando mientras usa el pañuelo verde como top y lanzó: ”Para los que me mandan a bajar de peso, aquí les regalo un video de cuando tenía 10 kilos menos". “Aunque tal vez les molesta otra cosa de este pequeño film”, cerró a pura ironía.

Ahora si es oficial: Envidiosa 3 tiene día de estreno y sumará la participación de Nicki Nicole

Los fanáticos de la serie Envidiosa festejan. Luego de ocho meses de espera desde que se publicó la segunda temporada, se confirmó cuando se estrenará y cómo será la tercera que protagonizan Griselda Siciliani, Pilar Gamboa y Esteban Lamothe junto a un gran elenco.

La noticia la confirmó la propia actriz, que estuvo como invitada en el programa Otro día perdido (El Trece) que conduce Mario Pergolini y aseguró que no tiene una explicación exacta para el éxito que tuvo las primeras dos temporadas. “Supongo que es una combinación de todo. Es un elenco espectacular, o sea, soñado. El guion.. creo que es una fórmula medio mágica, que si supiéramos cómo es, la haríamos siempre”, contó.

image

La temporada fue un éxito desde su primera temporada, pero fue la segunda la que a pocos días de ser publicada alcanzó el puesto número 1 del top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. A su vez, también ocupó el octavo lugar del top 10 de Netflix semanal a nivel mundial, batallando con otras series de habla no inglesa, sumando 3.3 millones de visualizaciones en la primera semana.

"Vicky parece haber alcanzado todos sus sueños: una relación feliz y estable con Matías, y finalmente, su graduación como arquitecta. Sin embargo, sus deseos evolucionan y sus inseguridades comienzan a salir a la luz; ahora Vicky teme perder a Matías mientras debe enfrentarse a su nueva realidad", cuenta la sinopsis publicada sobre la tercera temporada.

Según se conoció, la serie creada por Adrián Suar, que tendrá varios cambios en la historia de la protagonista Vicky (interpretada por Siciliani), contará con diez episodios de media hora cada uno. Según planifica la plataforma Netflix, la serie se estrenaría el próximo 19 de noviembre. Esta temporada tendrá la participación de la reconocida cantante rosarina Nicki Nicole, que interpretará a Virtudes, un personaje carismático que se dedica a la arquitectura.