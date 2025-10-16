Envidiosa: la serie argentina estrena tercera temporada con imágenes neuquinas

Griselda Siciliani confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix.

Envidiosa se convirtió en una de las series argentinas más exitosas de Netflix y, en las últimas horas, su protagonista Griselda Siciliani confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada.

Las dos primeras temporadas no solo fueron un éxito en Argentina, sino también en otros paises de habla hispana, especialmente en España.

Con imágenes de Villa la Angostura donde se llevó adelante parte del rodaje de la tercera temporada, la serie que tiene como protagonistas a Griselda Siciliani y Esteban Lamothe saldrá al aire en noviembre.

La noticia la confirmó la propia actriz que estuvo como invitada en el programa Otro día perdido (El Trece) que conduce Mario Pergolini y aseguró que no tiene una explicación exacta para el éxito que tuvo las primeras dos temporadas. “Supongo que es una combinación de todo. Es un elenco espectacular, o sea, soñado. El guion.. creo que es una fórmula medio mágica, que si supiéramos cómo es, la haríamos siempre”, contó.

Sobre su personaje y qué la llevó a aceptarlo, Siciliani contó que fue sin dudas el personaje que le otorgaron que, según ella, “es una mier…”. “En la segunda temporada es más basura todavía. La tercera siento que es mas pollito mojado”, anticipó.

La actriz reveló también que Rada, que forma parte del ciclo de Pergolini, se sumó a la tercera temporada y contó que “hay escenas muy divertidas. Hay besos. Pero no es con ella. Y no estaba en el guion”.