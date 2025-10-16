El desafortunado comentario de Martín Cirio sobre la imagen de Thiago Medina que generó escándalo

El streamer tuvo polémicos dichos sobre el estado del ex Gran Hermano y recibió un fuerte repudio en las redes sociales.

Martín Cirio quedó en el centro de la pólemica en las últimas horas por dichos desafortunados que tuvo durante su streaming el cual lo ha llevado a tener una comunidad que consume su producto. En el medio de los temas preparados para dialogar con el chat, el streamer sorprendió por las formas en las que se dirigió a Thiago Medina .

Ek ex participante de Gran Hermano volvió a tener vida social luego de un largo período internado debido a un accidente de tránsito que tuvo con su moto, lo que le provocó una fuerte lucha por su saluda. Por naturaleza de la quietud y el proceso de internación, la fisonomía de Medina cambió.

Durante su stream Cirio se hizo eco de esta situación con comentarios que fueron repudiados entendiendo que el tono parecía de burla: “Le quedó la cara rara, como que tiene otra cara, tiene cara como de nena , como de mujer, como de lesbiana, ¿no?”, dijo sobre el efecto que provocó el adelgazamiento del exGH.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EspiandoOfc/status/1978527932218793992&partner=&hide_thread=false Martín Cirio tentado con la nueva cara de Thiago Medina tras la internación #GranHermano #LAM pic.twitter.com/cZ1BFPnJxe — ESPIANDO OFICIAL (@EspiandoOfc) October 15, 2025

Sumado a esto, dijo: “Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Tiene pelo corto. Es una torta que recién arranca. Le hicieron la bichectomía, la vaginoplastia... ¿Quién es la mujer acá: Thiago o Pestañela?”

Thiago Medina desmintió la propuesta de matrimonio a Daniela Celis

Luego de que se informara la existencia de una propuesta de matrimonio, Thiago Medina desmintió haberle propuesto una boda a su ex pareja y madre de sus dos hijas, Daniela Celis. El ex participante de Gran Hermano fue consultado al respecto por la prensa apenas salió de la internación este jueves al mediodía y no dudó en decir la verdad.

"No. Eso nunca lo dije yo. Si se da más adelante, se va a dar por las redes, se va a ver, pero bueno, estamos acá", respondió el joven de 22 años a los medios de comunicación presentes en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Respecto a cómo continuarán sus días de ahora en más, Thiago Medina detalló que aún se tiene que reponer y "terminar de componer todo". "Tengo que hacer reposo, tengo que hacer un poco de reposo por el tema del choque y todo eso, pero si estamos mejor. Ahora me voy a ver a mis bebés, que es lo que más quiero", dijo y reveló que quiere estudiar arquitectura en el futuro.

"Muchas gracias por haberme apoyado, por seguirme y por acompañarme en todo este proceso que fue tan duro, pero bueno, acá estamos", agradeció Thiago, quien negó haber tenido miedo por su situación y explicó que su única prioridad era recuperarse rápido para volver a su casa con Aimé y Laia.