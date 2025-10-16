Espectáculos La Mañana Joel Joel Ojeda, ex Gran Hermano, detenido por promocionar el juego ilegal

El participante de la edición 2023 fue apresado en el partido de San Miguel. Hallaron dinero y computadoras en su domicilio.







Joel Ojeda

Joel Ojeda saltó a la fama tras su participación en la edición 2023 de Gran Hermano y, en las últimas horas, terminó detenido por estar acusado de promocionar juegos de azar ilegales desde sus redes sociales.

El exconcursante dejó reality que fue pareja de Cata Gorostidi quedó en el ojo de la tormenta tras ser detenido en la madrugada del jueves en el barrio de Muñiz, partido de San Miguel.

Tras un largo periodo de investigación y seguimiento, la operación se concretó en las últimas horas y estuvo a cargo de la Policia Judicial, personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel.