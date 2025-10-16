MasterChef Celebrity: El apodo que se ganó Marixa Balli que despertó la risa de sus fans

La panelista de espectáculos contó detalles de la relación entre los participantes durante el detrás de escena.

En el reality MasterChef Celebrity ya empieza a verse la complicidad entre los participantes debido a que durante la grabación del certamen comparten una gran cantidad de horas tanto en vivo como por fuera cuando las luces se apagan. En diálogo con el programa Cortá por Lozano, la participante Marixa Balli contó detalles de cómo es el trato entre los protagonistas.

"Yo estoy sorprendida porque nos llevamos tan bien, es como que cuando estamos nos separamos, nos extrañamos cuando no nos vemos”, expresó en Cortá por Lozano (Telefe). A su vez, agregó: "Nos llevamos todo muy bien y con buena energía. Estamos contentos y nos ayudamos".

Durante su relato Marixa contó un detalle particular de su trato diario con el resto de los participantes y confesó el apodo con el que fue bautizada en el certamen: “Los que son más pequeños me dicen tía, es muy gracioso. Es muy tierno. Muy lindo”, dijo entre risas.

La panelista tuvo una jornada complicada este miércoles durante la edición del programa debido a que la performance hecha no fue la pretendida y terminó siendo el peor plato de la jornada, por lo cual Balli recibió el delantal negro que la obliga a participar de la gala de eliminación.

La historia de Valentina Cervantes, la mujer de Enzo Fernández, que hizo llorar a Donato de Santis

MasterChef Celebrity recibe un sinfín de emociones donde prevalece la alegría, pero afloran las emociones entre los participantes y los cocineros por distintos motivos que generan una reacción emocional que puede decantar en un llanto. Al paso de la tercer edición de esta nueva temporada, el estudio se emocionó con la presentación de un plato.

Fue la participante Valentina Cervantes, pareja del futbolista campeón del mundo Enzo Fernández, quien generó el llanto propio y de algunos jurados durante la presentación de su creación. Todo comenzó cuando la modelo e influencer reveló que el nombre de su creación era "Ruta Camionera", dedicado a la labor de su padre quien es camionero.

"Mi papá es camionero y siempre me manda fotos de platos así, churrascos con papas fritas y huevos fritos", contó al brindar más detalles sobre la decisión de titularlo de esa manera. Rápidamente Germán Martitegui dio muestras de que el mensaje expreso por la participante le llegó al corazón y le generó una emoción: "Ya me emocionaste un poco", soltó.

Su par chef, Donato De Santis, se mostró conmovido: "Me prometí que no iba a llorar esta temporada, pero toca una fibra re linda, de la familia", dijo y se quitó los lentes para secarse las lágrimas.

"Nosotros insistimos tanto con los nombres o de dónde viene la comida, evidentemente cuando la historia es sincera, forma parte del sabor del plato. En este caso yo venía pensando en una cosa y cuando me dijiste el nombre evidentemente cambie la percepción de lo que iba a comer. A mí me gustó", esbozó emocionado Martitegui en forma de devolución.

Luego Cervantes se refirió a la emoción y las dificultades de vivir lejos de su familia: "Al vivir afuera no lo veo mucho, entonces cuando levanté la caja y vi, me llevó a eso".