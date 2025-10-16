La novia de Liam Payne mostró el lugar donde se conocieron a un año de su muerte

Se cumple el primer aniversario de la muerte de Liam Payne . El famoso cantante británico que saltó a la fama mundial por haber formado parte de la boy band, One Direction , falleció en la Ciudad de Buenos Aires tras caer del tercer piso del hotel en que se estaba alojando.

Entre homenajes, videos, y recuerdos que inundaron las redes por parte de sus fans y seres queridos, cobró especial fuerza el mensaje de Kate Cassidy , la última pareja del artista. La influencer no dudó en compartir con sus seguidores el rincón más personal de la historia que la unió a Liam: el lugar donde se conocieron.

El vínculo entre Liam y Kate comenzó lejos de las cámaras y los flashes, en septiembre de 2022. Sus caminos se cruzaron por primera vez en Charleston, Carolina del Sur. Ella, estadounidense e influencer de moda, trabajaba como moza en un bar llamado Ritual. Tras una charla, iniciaría historia de amor. En el primer aniversario sin él, Kate regresó a ese mismo bar en un conmovedor homenaje personal y virtual, que la ayudó a transitar una fecha difícil.

image

A través de su cuenta de Snapchat, Cassidy se animó a grabar cada rincón y cada recuerdo. Filmó la mesa donde tuvieron su primera cita, el lugar exacto donde lo atendió esa noche trabajando, hasta la terraza donde asegura que Liam se sentó la primera vez, rodeado de amigos. “Okay, por favor ignoren cómo me veo porque no estoy teniendo un buen día. Esto es donde Liam y yo nos conocimos por primera vez. Había una cabina, lo prometo. No estábamos simplemente aquí. Y luego él estaba sentado aquí, Connor estaba sentado aquí, y yo estaba de pie aquí”, relató con voz entrecortada y sin poder evitar la emoción. El video, cargado de detalles íntimos, conmovió a miles de fans y seguidores que recordaron al artista junto a ella.

Kate Cassidy, la última pareja de Liam Payne

Kate Cassidy fue la compañera de Liam Payne hasta sus días finales. De hecho, fue la última persona con la que el cantante fue fotografiado con vida, apenas días antes del trágico accidente en Buenos Aires. En esa imagen, compartida solo 56 minutos antes de la caída desde el hotel de Palermo, Liam posaba con el torso desnudo y Kate, en bikini negro y pareo translúcido, sonreía para el espejo. Más tarde se supo que, aunque la foto fue publicada horas antes del deceso, fue tomada días previos, durante la estadía de ambos en Argentina.

Ellos fueron fotografiados juntos por primera vez en noviembre de 2022, tomados de la mano y ajenos aún al peso del foco mediático reciente. Fueron consolidando el vínculo en la privacidad, hasta que el 14 de febrero de 2023 decidieron presentarse al mundo como pareja oficial, celebrando su primer San Valentín juntos y compartiendo imágenes donde dejaban ver la intimidad y complicidad que los unía.

image

El dolor de la partida de Liam marcó a Kate de manera indeleble. Poco después de la tragedia, la influencer brindó un profundo testimonio para el medio británico The Sun. “La muerte de Liam aún no se siente completamente real. El amor siempre es optimista; uno piensa que todo saldrá bien al final. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, jamás habría dejado Argentina”, confesó con pesar. El regreso anticipado de Kate a Miami, mientras Liam extendía su estadía en Buenos Aires, sumó aún más desgarro a su proceso de duelo.

Junto al cariño de quienes reconocieron su dolor y su autenticidad, Cassidy también tuvo que enfrentar la presión pública y las críticas de algunos fanáticos, que juzgaron su forma de recordar a Liam o la acusaron de beneficiarse del dolor. Ante esto, Kate eligió el camino de la apertura: aprovecha sus plataformas digitales para hablar de salud mental, amor propio y resiliencia. “Perder a alguien que amas cambia tu manera de ver la vida. Ahora valoro más cada momento, cada persona, cada día que tengo”, compartió en una de sus publicaciones más reflexivas y virales.