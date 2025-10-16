Este es el departamento donde Morena Rial pidió cumplir su arresto domiciliario

Se dieron a conocer detalles de cómo es el inmueble en el que la mediática podría cumplir con su detención.

El futuro de Morena Rial atraviesa horas decisivas. La Justicia aún debe definir si le otorga la prisión domiciliaria a la hija de Jorge Rial, mientras se espera el resultado del informe socioambiental realizado en la vivienda donde permanecería bajo arresto.

Lejos de la imagen de una casa lujosa, el inmueble funciona como una pensión con espacios comunes y compartida con otras personas, ubicada en un barrio residencial de San Justo. Por lo que desde América TV, indicaron: “Se están esperando los resultados del informe socioambiental que se está haciendo en el lugar donde ella iría a vivir, que tiene espacios comunes con otras personas, por lo tanto se cree que es una suerte de pensión”.

En este sentido, desde el programa DDM mostraron imágenes exclusivas del interior del lugar. Y, además, comentaron: “Es una especie de pensión. Estas son imágenes exclusivas, Mariana, de adentro de la casa. El socioambiental que se está haciendo ahora es el de verdad. No el chanchito que habían tratado de meter la otra vez”, explicó uno de los panelistas, en referencia a un informe anterior que fue descartado por la jueza.

image

image

La propiedad (ubicada junto a la vivienda de Evelyn, una amiga cercana de Morena) fue remodelada y amueblada con apoyo de Jorge Rial. Quien habría aportado un sillón: “Ella eligió este lugar. Antes vivía con Rocío, pero ahora optó por este en San Justo”, agregó otro de los presentes en la charla televisiva y se indicó que en el nuevo sitió habría poca luz.

Fuentes judiciales confirmaron que la vivienda cumple con los requisitos básicos para la prisión domiciliaria. Sin embargo, el fiscal Patricio Ferrari pidió una prórroga de 15 días para definir la situación. Hasta entonces, Morena Rial deberá esperar para saber si finalmente podrá cumplir su arresto en esta modesta pensión convertida en su posible refugio judicial.

La noticia devastadora que recibió Morena Rial en la cárcel

Morena Rial sigue presa en el penal de Magdalena a la espera del beneficio de la prisión domiciliaria que podría llegar en las próximas horas. Sin embargo, no todas son buenas noticias en la vida de la mediática ya que un gesto en sus redes sociales terminó con su perfil en redes.

image

Es que la hija de Jorge Rial se enteró de una noticia devastadora y crece la preocupación por su futuro económico. Ilusionada por salir de la Unidad 51 donde está presa, le avisaron que su cuenta de Instagram fue cerrada: perdió más de 1.300.000 seguidores y, en consecuencia, todas sus publicidades.

Todo indica que el perfil fue denunciado por promocionar casinos online. La joven adulteró en sus publicaciones varias palabras como “p4gx” en vez de pago para evitar ser denunciada, pero fue detectado y denunciada.

Aunque no tuvo acceso a su perfil, Morena usó otra cuenta para continuar con sus publicidades y generar ingresos. Fue así que lo hizo en el perfil @morerialok donde ya tiene poco más de 106 mil seguidores. De esta manera, Morena fue víctima de los casinos ilegales, los cuáles son constantemente rastreados por la Justicia.