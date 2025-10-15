La noticia devastadora que recibió Morena Rial en la cárcel

La hija de Jorge Rial sigue en el penal de Magdalena y hay preocupación por su futuro económico.

Morena Rial sigue presa en el penal de Magdalena a la espera del beneficio de la prisión domiciliaria que podría llegar en las próximas horas. Sin embargo, no todas son buenas noticias en la vida de la mediática ya que un gesto en sus redes sociales terminó con su perfil en redes.

Es que la hija de Jorge Rial se enteró de una noticia devastadora y crece la preocupación por su futuro económico. Ilusionada por salir de la Unidad 51 donde está presa, le avisaron que su cuenta de Instagram fue cerrada: perdió más de 1.300.000 seguidores y, en consecuencia, todas sus publicidades.

Todo indica que el perfil fue denunciado por promocionar casinos online. La joven adulteró en sus publicaciones varias palabras como “p4gx” en vez de pago para evitar ser denunciada, pero fue detectado y denunciada.

Aunque no tuvo acceso a su perfil, Morena usó otra cuenta para continuar con sus publicidades y generar ingresos. Fue así que lo hizo en el perfil @morerialok donde tiene poco más de 106 mil seguidores.

IMG_2937

Desde la cárcel, Morena Rial busca generar ingresos y ofrece publicidad

Morena Rial nuevamente está comprometida debido a su accionar contra los pedidos que le hizo la Justicia, incumpliendo gran parte de ellos provocando que se le revoque la excarcelación. Es por eso que la hija del periodista Jorge Rial atraviesa los días en el penal N°51 de Magdalena, sin contacto físico con la parte externa al lugar.

Lejos de compender la situación que atraviesa, la detenida sorprendió en sus redes sociales con una insólita publicación que no condice con su presente. Es que a través de su cuenta de Instagram lanzó una historia de Instagram con un anuncio y una propuesta laboral.

“¡Pronto volveré a full con las redes! ¡Espero su apoyo con chismes con More!“, escribió en una historia con fondo negro. Sumado a esto, la cuenta que le pertenece apuntó contra las críticas que recibe por su situación: "A los que insultan, les mando un beso. Están con grandes problemas para destilar tanto odio”.

En su expresión le agradeció a su abogado, con el que anteriormente había sido vinculado amorosamente: “Gracias Alejandro Cipolla por tu apoyo. Incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”.

Lo llamativo y que generó un sinfín de opiniones fue otra historia compartida donde ofreció su figura para distintas marcas que quieran trabajar con ella para ganar dinero: “Para publicidad, hablar por DM”. Si bien las publicaciones fueron hechas, se desconocen si las hizo Morena desde el penal.

“Aviso: debido a la situación actual de More Rial pedimos a quienes tenían fechas reservadas para pauta publicitaria que se contacten a través del siguiente enlace. De esta manera podremos reorganizar y dar continuidad a las acciones de marketing. Equipo de marketing y nuevos medios”, dice otro mensaje en su cuenta.