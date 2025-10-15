Dolor por el fallecimiento de una reconocida locutora de Radio 10

La locutora tenía 52 años y llevaba algunos meses luchando contra una enfermedad. Sus colegas lamentaron su partida a través de las redes sociales.

Tras varios meses de lucha contra una enfermedad, la histórica locutora María Eugenia Karall, falleció este miércoles a los 52 años. Con gran pesar, compañeros y amigos del medio la recordaron por su gran profesionalismo y calidad humana. "Venía peleando como una leona", aseguró Mauro Federico.

Esta tarde, Radio 10 confirmó la noticia con un emotivo mensaje a través de redes sociales. “Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10 . Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia”, expresó el comunicado.

Al conocerse la noticia del fallecimiento, las distintas figuras del medio no tardaron en dejar sus mensajes de despedida, reflejando no solo el gran profesionalismo de Eugenia, sino también el cariño y afecto con el que será recordada por sus colegas.

“Enorme compañera en el día a día, gran profesional. Amada persona. Pienso en su Lolita”, expresó Débora D’Amato. Por su parte, Teté Coustarot agregó: “Qué recuerdo amoroso dejás. Abrazo a la familia”.

karall Distintos colegas de la locutora la despidieron con gran dolor.

Otros compañeros, como Mariana Brey, optaron por dejar de lado las palabras y utilizar distintos emojis para lamentar la partida de Karall.

El periodista Pampa Mónaco la describió como una “excelente profesional y mejor persona aun", y agregó: "Mucha fuerza a toda la familia”. Jorge Rial, se sumó a los mensajes y comentó: “Gran persona. La vamos a extrañar”.

"Una gran profesional y ser humano excepcional, con la que compartimos muchas horas. Una gran pena!", lamentó Carlos Monti.

En Radio 10, el ambiente de luto inundó el aire y durante la transmisión en vivo del programa Argenzuela, Mauro Federico homenajeó a su compañera con un sentido mensaje. "Hace ya un rato que venía peleando como una leona, la querida Eugenia Karall, locutora de esta casa, falleció hoy", relató.

El locutor, expresó que "a todos los que la conocimos y que tuvimos el enorme placer y privilegio de laburar con ella, nos queda esa sensación de que era no solo una bella persona, sino también un excelente profesional con la que te daba tranquilidad laburar”.

"Era una mina bárbara, con valores, con ideas que siempre las exponía y que le daban a su trabajo de locutor, —que muchas veces pareciera ser decorativo y no lo es—, un sentido muy trascendental, sobre todo para los que estábamos a su lado en su mandato”, concluyó.

La trayectoria de Eugenia Karall

Karall se graduó como locutora nacional en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y trabajó en Radio 10 durante gran parte de su carrera, transformándose en una figura histórica del medio.

Su talento y profesionalismo, la llevaron a participar en noticieros matutinos, programas de actualidad y magazines de fin de semana, además de trabajar en la radio digital y algunos proyectos independientes.