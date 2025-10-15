Nacho Castañares habló de su romance con Ángela Torres y fue letal

El ex Gran Hermano aclaró la situación luego del tuit eliminado y su visita a un show de la artista.

Nacho Castañares volvió a aparecer en el radar de los nuevos romances que circulan en el mundo del espectáculo, luego de sus amoríos con La Tora Villar y Coty Romero , ambas ex compañeras en Gran Hermano. Lejos de esas relaciones, las miradas quedaron puesta en un nuevo vínculo que podría estar fortaleciendo.

En los pasillos de los medios corre el rumor de que una nueva persona estaría llegando a su vida como una potencial novia. Se trata de Angelita Torres , ya que en las redes sociales aparecieron distintas actitudes que alimentan los rumores de un nuevo romance.

Los rumores tomaron fuerza cuando el subcampeón del reality compartió un posteo en su cuenta de X (ex Twitter) donde escribió "Qué mujer" , pero en inglés, tras presenciar el show artístico de Angelita. Más tarde Nacho decidió eliminar el posteo en el que un amigo suyo comentó el emoticon de un angelito. Durante la transmisión del programa Fuera de Joda , explicó el por qué lo hizo.

“Borré el tweet porque se iba a entender como no quería que se entienda. No di a entender que estaba con esa persona, ni que quiero estar con ella, fue exclusivamente por el hecho artístico”, dijo y más tarde aclaró: “No hay romance con Ángela Torres”.

Por otra parte confesó que tuvieron un acercamiento pero que no está ligado a lo amoroso: “Pegamos buena onda cuando vino al programa. Hemos hablado poco, pero nada más”.

Mientras tanto la artista atraviesa un momento particular en su vida con su carrera artística y una importante participación en el programa Nadie Dice Nada, que se emite por Luzu TV. Allí la artista comenzó un shippeo con el exfutbolista Marcos Giles, uno de los influencer reconocidos en el país.