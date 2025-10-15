Fede Bal sorprendió al revelar que Carmen Barbieri es su "noviecita"

Invitado al programa de Mario Pergolini, el conductor charló del vínculo que tiene con su mamá y cómo lo ayuda a llegar a fin de mes.

Federico Bal está en boca de todos y una vez más es por sus declaraciones sobre los vínculos amorosos. En esta oportunidad, el foco de la atención se lo llevó un comentario sobre el vinculo que mantiene con su madre Carmen Barbieri.

El actor descolocó a Mario Pergolini en Otro dia perdido (Eltrece) cuando se refirió a su madre como su “noviecita” lo que generó asombro no solo en el estudio, también en el público.

“ Es mía y de nadie más. Es la mejor mujer del mundo, esa mujer . Déjame amarla y decirle que es mi noviecita”, lanzó el reciente ganador del Martín Fierro a la televisión.

Carmen Barbieri.jpg

Lejos de esquivar el tema, Fede se refirió a su presente laboral y en qué suele gastar el dinero. “Tengo un buen momento laboral y demás. Nunca puedo que las cosas duran para siempre. Hoy estás bien, mañana no sabés. Entonces, cuando se puede, la paso bien, viajo, me compro cosas. Y si tengo que venderlas después, lo hago. No hay mejor inversión que en uno mismo”.

El actor reconoció que pese a tener trabajo, suele pedirle dinero a su mamá y eso le da mucha vergüenza. “Le pido plata a mi madre para pagar las tarjetas. Y tengo 36 años y me da mucha vergüenza. Después se lo devuelvo, todo”, agregó.